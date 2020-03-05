Kötü haber: Uzun süre bizimle kalamayacak

İngiliz kraliyet ailesinde Prens Harry ve eşi Meghan Markle, aileden ayrılma kararından sonra eleştiri oklarının da hedefinde... Çalışan kraliyet ailesi üyesi olarak son görevleri için Londra'da bulunan çift, oğulları Archie'yi ise dadısıyla birlikte Kanada'da bıraktı. İngiltere'de giderek yayılan corona virüs nedeniyle bu kararı alan çift, bebeklerini koruması olumlu karşılansa da bir başka nedenle de eleştiriliyor.
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Hatta eski bir kraliyet çalışanı Harry ve Meghan'ın bebeklerini ülkeye getirmemesini "kindarlık" ve "düşüncesizliK" diye eleştirdi.
BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Prens Harry ile Meghan Markle'ın, Kraliçe'nin eski basın sekreteri Dickie Arbiter tarafından böylesine eleştirilmesinin nedeni ise yakında 100 yaşına girecek olan Prens Philip'in durumu. Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi uzun süredir hasta. Noel ve yılbaşı öncesi hastanede tedavi gören Prens Philip, o zamandan bu yana aileye ait Sandringham'da dinleniyor. Saray'dan gelen haberlere göre de sağlık durumu çok da iyi değil.
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Kraliçe 2. Elizabeth'in eski basın sekreteri Arbiter, Prens Philip'in çok güçsüz olduğunu ve sağlık durumunun çok da iyi görünmediğini söyledi. Nine News Australia'ya konuşan Arbiter "Prens Philip önümüzdeki haziran ayında 100 yaşına girecek. Bu da çok uzun süre bizimle birlikte olamayacağı anlamına geliyor" diye konuştu.
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Prens'in hastaneden çıktıktan sonra çok zayıf göründüğünü belirten Arbiter "İnsanlar bu yaşta öyle olur. Ne yazık ki Archie ülkeye getirilmedi ve büyük büyükbabası onu göremedi" dedi. Britanya'da yakında 94 yaşına girecek olan Kraliçe'nin de eşinin de son zamanlarda ailede yaşanan bu ayrılık, boşanmalar ve skandallar nedeniyle ileri yaşlarında zor günler geçirdikleri konuşuluyor. 2020'nin tıpkı dünyanın genelinde olduğu gibi kraliyet ailesi için de beklenenin ötesinde zor bir yıl olduğu belirtiliyor.