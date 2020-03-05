Kötü haber: Uzun süre bizimle kalamayacak

Prens'in hastaneden çıktıktan sonra çok zayıf göründüğünü belirten Arbiter "İnsanlar bu yaşta öyle olur. Ne yazık ki Archie ülkeye getirilmedi ve büyük büyükbabası onu göremedi" dedi. Britanya'da yakında 94 yaşına girecek olan Kraliçe'nin de eşinin de son zamanlarda ailede yaşanan bu ayrılık, boşanmalar ve skandallar nedeniyle ileri yaşlarında zor günler geçirdikleri konuşuluyor. 2020'nin tıpkı dünyanın genelinde olduğu gibi kraliyet ailesi için de beklenenin ötesinde zor bir yıl olduğu belirtiliyor.