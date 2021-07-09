KOSGEB kredi başvurusunda son gün! İşte KOSGEB kredi destek başvuru şartları ve e Devlet başvuru ekranı

KİMLER YARARLANACAK? Girişimcilik kredimizden faydalanan KOBİ’ler bu destekten faydalanamıyordu. O şartı da yeni dönemde kaldırdık.



İşe devam kredisinden faydalananlarda bu desteğe başvuru yapamıyordu. Burada ise şöyle bir düzenleme yaptık. 250 bin liranın altında işe devam kredisinden faydalanan işletmeleri de destek kapsamına aldık. Bu rakamda yaklaşık işe devam kredisinden faydalanan işletmelerin üçte ikisini oluşturuyor.



Birinci dönemde başvurusu reddedilen işletmelere yönelik de yeni düzenlemeler yaptık. Yeni düzenlemeye göre başvuru şartlarını sağlan KOBİ’lerimiz tekrardan başvuru yapabilecekler.



Birinci başvuru döneminde herhangi bir sebepten dolayı başvuru yapamayan veya başvuruyu kaçıran işletmelerimiz de yeni dönemde başvuru yapabiliyorlar.