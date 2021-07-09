KOSGEB kredi başvurusunda son gün! İşte KOSGEB kredi destek başvuru şartları ve e Devlet başvuru ekranı
KOSGEB kredi başvuruları için son gün geldi. Birinci dönem başvuru süreçleri tamamlanan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının 2. faz başvuruları 9 Temmuz tarihinde sona erecek. E-devlet şifresi ile giriş yapıp başvurularını yapabilecek olan işletmeler değerlendirmeler yapılarak başvuru sonuçlarını öğrenecekler. KOSGEB kredi başvurusu kabul edilen küçük işletmeler aylık 25 bin lira olmak üzere toplam 75 bin lira destekten yararlanacak. Peki, KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte, KOSGEB 75 bin TL kredi destek başvuru şartları ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Küçük işletmeler için aylık 25 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 75 bin lira olan kredi ile ödemeler 3 taksitte yapılacaktır. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.
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KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki 'E-Hizmetler' menüsünden 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu' alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır. Ödemeler 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını 2020 Mart ayındaki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nda başvuru şartlarını esnettiklerini açıkladı. KOSGEB Başkanı Kurt, özetle şunları aktardı:
Yeni dönemde, birinci başvuru dönemindeki koymuş olduğumuz başvuru şartlarını biraz daha esnettik.
Birinci dönemde bu programdan faydalanabilmek için KOBİ’lerimizde yüzde 25’lik bir gelir kaybının olması şartı arıyorduk. Yeni dönemde ise bu yüzde 25 oranını tamamen kaldırdık. KOBİ’lerimiz bir kuruş dahi gelir kaybına uğramış olsa bu destekten faydalanabiliyorlar. Yalnızca gelir kaybına uğramaları başvuru için yeterli oluyor. Yani 2019 yılından 2020 yılına geçiş yaparken gelir artışı göstermeyen imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimiz destekten faydalanabilecek.
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KİMLER YARARLANACAK?
Girişimcilik kredimizden faydalanan KOBİ’ler bu destekten faydalanamıyordu. O şartı da yeni dönemde kaldırdık.
İşe devam kredisinden faydalananlarda bu desteğe başvuru yapamıyordu. Burada ise şöyle bir düzenleme yaptık. 250 bin liranın altında işe devam kredisinden faydalanan işletmeleri de destek kapsamına aldık. Bu rakamda yaklaşık işe devam kredisinden faydalanan işletmelerin üçte ikisini oluşturuyor.
Birinci dönemde başvurusu reddedilen işletmelere yönelik de yeni düzenlemeler yaptık. Yeni düzenlemeye göre başvuru şartlarını sağlan KOBİ’lerimiz tekrardan başvuru yapabilecekler.
Birinci başvuru döneminde herhangi bir sebepten dolayı başvuru yapamayan veya başvuruyu kaçıran işletmelerimiz de yeni dönemde başvuru yapabiliyorlar.
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Burada 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerimiz aylık 10 Bin lira olmak üzere 3 ayda toplam 30 bin lira, 10 ile 49 arası çalışan sayısı olan küçük işletmeler aylık 25 bin lira olmak üzere toplam 75 bin lira destek alacaklar.