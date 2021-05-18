KOSGEB kredi başvurusu: 3 yıl geri ödemesiz (faizsiz) KOSGEB kredisinden kimler faydalanır? İşte KOSGEB E-Devlet başvuru ekranı..

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu ile 75 bin TL'ye kadar destekten faydalanabilecek olan mikro ve küçük işletmeler, bu imkanın kimleri kapsadığını merak ediyor. 5 milyar TL'lik bir miktarın, kıstasa uyan işletmelere dağıtılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, destekten 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak faydalanılabileceğini aktardı. Peki, KOSGEB kredi başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır? İşte, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu hakkında detaylı bilgilerKOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU



Esnaflara KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar bütçeli yeni destek paketine başvurular bugün başladı. Heyecanla beklenen destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanacağı tahmin ediliyor. KOSGEB faizsiz kredi başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren destek paketi ile ilgili değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak destekten faydalanabilecek.



KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihi, yeni pandemi destek paketi ile beraber açıklandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni programı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin merak ettiği KOSGEB faizsiz kredi başvurusu tarihinin 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.