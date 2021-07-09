KOSGEB kredi başvuruları ne zaman bitecek? Süre uzatıldı... İşte KOSGEB kredi destek başvuru şartları ve e Devlet başvuru ekranı
KOSGEB kredi başvuruları için süre uzatıldı. 9 Temmuz tarihinde bitmesi beklenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının 2. faz başvuruları 6 Ağustos'a kadar uzatıldı. E-devlet şifresi ile giriş yapıp başvurularını yapabilecek olan işletmeler değerlendirmeler yapılarak başvuru sonuçlarını öğrenecekler. KOSGEB kredi başvurusu kabul edilen küçük işletmeler aylık 25 bin lira olmak üzere toplam 75 bin lira destekten yararlanacak. Peki, KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte, KOSGEB 75 bin TL kredi destek başvuru şartları ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Küçük işletmeler için aylık 25 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 75 bin lira olan kredi ile ödemeler 3 taksitte yapılacaktır. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.
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KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki 'E-Hizmetler' menüsünden 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu' alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır. Ödemeler 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını 2020 Mart ayındaki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nda başvuru şartlarını esnettiklerini açıkladı. KOSGEB Başkanı Kurt, özetle şunları aktardı:
Yeni dönemde, birinci başvuru dönemindeki koymuş olduğumuz başvuru şartlarını biraz daha esnettik.
Birinci dönemde bu programdan faydalanabilmek için KOBİ’lerimizde yüzde 25’lik bir gelir kaybının olması şartı arıyorduk. Yeni dönemde ise bu yüzde 25 oranını tamamen kaldırdık. KOBİ’lerimiz bir kuruş dahi gelir kaybına uğramış olsa bu destekten faydalanabiliyorlar. Yalnızca gelir kaybına uğramaları başvuru için yeterli oluyor. Yani 2019 yılından 2020 yılına geçiş yaparken gelir artışı göstermeyen imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimiz destekten faydalanabilecek.
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KİMLER YARARLANACAK?
Girişimcilik kredimizden faydalanan KOBİ’ler bu destekten faydalanamıyordu. O şartı da yeni dönemde kaldırdık.
İşe devam kredisinden faydalananlarda bu desteğe başvuru yapamıyordu. Burada ise şöyle bir düzenleme yaptık. 250 bin liranın altında işe devam kredisinden faydalanan işletmeleri de destek kapsamına aldık. Bu rakamda yaklaşık işe devam kredisinden faydalanan işletmelerin üçte ikisini oluşturuyor.
Birinci dönemde başvurusu reddedilen işletmelere yönelik de yeni düzenlemeler yaptık. Yeni düzenlemeye göre başvuru şartlarını sağlan KOBİ’lerimiz tekrardan başvuru yapabilecekler.
Birinci başvuru döneminde herhangi bir sebepten dolayı başvuru yapamayan veya başvuruyu kaçıran işletmelerimiz de yeni dönemde başvuru yapabiliyorlar.
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Burada 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerimiz aylık 10 Bin lira olmak üzere 3 ayda toplam 30 bin lira, 10 ile 49 arası çalışan sayısı olan küçük işletmeler aylık 25 bin lira olmak üzere toplam 75 bin lira destek alacaklar.
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Kovid-19'dan etkilenen işletmelere yönelik KOSGEB desteğinde başvuru süresi uzatıldı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek programında başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı.
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KOSGEB, salgından olumsuz etkilenen imalat ve imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik Hızlı Destek Programı başlatmıştı.
İlk başvuruları 3-21 Mayıs'ta alınan programın kapsamı genişletilerek, programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla 21 Haziran-9 Temmuz döneminde ikinci başvuru açılmıştı. Programın ikinci fazında bugün sona erecek başvuru dönemi 28 gün uzatıldı.
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AA muhabirine, daha fazla işletmenin bu programdan yararlanması için süre uzatımı kararı aldıklarını söyledi. Kurt, "Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya davet ediyoruz." dedi.
Gelir kaybı kriteri
İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, iki bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendiriliyor.
Programdan yararlanmak için işletmelerin Kovid-19 salgınından önce faaliyette bulunması ve 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine bakılmayacak.
2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamıyla 2020 toplamı yani 12 aylık dönem dikkate alınacak.
Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden de muaf olacak.
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Faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız
Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.
Kamu bankaları tarafından başlatılan "İşe Devam Kredisi"ni 250 bin liraya kadar kullanan işletmeler ve daha önce KOSGEB'den girişimcilik kredisi alanlar program kapsamında olacak.Ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanların, yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu kabul edilecek.
Başvuru için beyana bakılacak
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması bağlamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi yapabilecek.
3-21 Mayıs'taki ilk dönemde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek.
Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.
Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programa e-Devlet üzerinden 6 Ağustos'a kadar çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek.