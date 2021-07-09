KOSGEB kredi başvuruları ne zaman bitecek? Süre uzatıldı... İşte KOSGEB kredi destek başvuru şartları ve e Devlet başvuru ekranı

Faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.



Kamu bankaları tarafından başlatılan "İşe Devam Kredisi"ni 250 bin liraya kadar kullanan işletmeler ve daha önce KOSGEB'den girişimcilik kredisi alanlar program kapsamında olacak.Ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanların, yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu kabul edilecek.



Başvuru için beyana bakılacak



Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması bağlamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi yapabilecek.



3-21 Mayıs'taki ilk dönemde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek.



Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.



Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programa e-Devlet üzerinden 6 Ağustos'a kadar çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek.