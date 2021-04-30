KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB başvuru şartları ile ilgili açıklama
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren destek paketi ile ilgili değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak destekten faydalanabilecek. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte, KOSGEB destek programı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları.
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KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihi, yeni pandemi destek paketi ile beraber açıklandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni programı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin merak ettiği KOSGEB faizsiz kredi başvurusu tarihinin 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.
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KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.
Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklar. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.
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Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir.
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Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." diye konuştu.
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Erdoğan, "Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketlerin de bu desteğe başvurabileceklerini söyleyen Erdoğan, "Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde, şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler." ifadelerini kullandı.