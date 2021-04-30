Ekonomi Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 22:47 | 30 Nisan 2021 - 22:47

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB başvuru şartları ile ilgili açıklama

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren destek paketi ile ilgili değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak destekten faydalanabilecek. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte, KOSGEB destek programı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları.