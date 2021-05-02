KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kimler KOSGEB kredisi alabilir? İşte başvuru şartları

"Bu durum bazen girişimcilerin kafasını da karıştırmıyor değil. Bu doğrultuda tüm devlet desteklerinin içerik ve bilgilerine tek bir platformdan erişme imkanı sağlayan 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sayfasını Bakanlık olarak hayata geçirdik. Girişimcilerimiz, yatırımcılarımız platform içerisinde yer alan teşvik robotunu kullanılarak tüm destekler hakkında bilgi sahibi olabilir ve sağlanan avantajları görebilir, buna göre devletimizin kendilerine sunduğu cazip teşviklere başvurabilirler."