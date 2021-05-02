KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kimler KOSGEB kredisi alabilir? İşte başvuru şartları
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KOSGEB'in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı. KOSGEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için bu programı başlattı. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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Mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli KOSGEB kredisi için geri sayım başladı. Söz konusu kredi imkanından yararlanmak isteyen işletmeler, başvuruların nasıl ve nereden olacağını sorguluyor. İşte, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu hakkında tüm bilinmesi gerekenler...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'na başvuruların pazartesi gününden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
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5 MİLYAR LİRALIK DESTEK
Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'nı kamuoyu ile paylaştığına dikkati çekerek, bu program ile teknoloji tabanlı start-up'lar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlayacaklarını belirtti.
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ALT VE ÜST LİMİT
Bu kapsamda, mikro işletmelerin 30 bin, küçük işletmelerin ise 75 bin liraya kadar finansmana hızlı bir şekilde erişebileceğinin altını çizen Varank, "Başvurular pazartesi gününden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Bütün işletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum." dedi.
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DİĞER DESTEKLER
Varank, girişimcilere ve KOBİ'lere farklı kurumlar aracılığıyla sunulan diğer birçok desteğin de söz konusu olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
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"Bu durum bazen girişimcilerin kafasını da karıştırmıyor değil. Bu doğrultuda tüm devlet desteklerinin içerik ve bilgilerine tek bir platformdan erişme imkanı sağlayan 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sayfasını Bakanlık olarak hayata geçirdik. Girişimcilerimiz, yatırımcılarımız platform içerisinde yer alan teşvik robotunu kullanılarak tüm destekler hakkında bilgi sahibi olabilir ve sağlanan avantajları görebilir, buna göre devletimizin kendilerine sunduğu cazip teşviklere başvurabilirler."