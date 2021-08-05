KOSGEB destek kredisi başvurusu ne zaman bitecek? 2021 KOSGEB 75 bin lira kredi destek başvuru şartları
KOSGEB kredi başvuruları için son gün yaklaştı. Pandemiden olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak sağlanan 2021 KOSGEB kredi başvuruları e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleşecek. 3 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki ilk başvuru döneminde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek. Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek verilecek. Peki, KOSGEB destek kredisi başvurusu ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KOSGEB destek kredisi başvuru tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Küçük işletmeler için 3 ay boyunca 75 bin lira, 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek sağlamak için verilecek olan KOSGEB kredileri için başvurular 6 Ağustos'ta sona erecek. Desteğin geri ödeme süreci, 2024’te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek.
2
KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programa e-Devlet üzerinden online olarak başvuracak.
3
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, daha fazla işletmenin programdan yararlanması amacıyla süre uzatımı kararı aldıklarını ifade ederek “Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya davet ediyoruz.” dedi.
İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, 2 bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendirilecek.
Programdan yararlanmak için işletmelerin Covid-19’dan önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine bakılmayacak.
4
Gelir Kaybı Kriteri
2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında bir kuruş dahi gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden de muaf olacak.
Küçük İşletmelere 75 Bin TL’ye Varan Destek
Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.
5
İşe Devam Kredisi Yararlanıcıları
Kamu banları tarafından başlatılan İşe Devam Kredisi’ni 250 bin TL’ye kadar kullanan işletmeler ve daha önce KOSGEB’den girişimcilik kredisi alanlar da program kapsamında olacak.
Ana veya Yan Faaliyet Kodları
Ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanların yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu kabul edilecek.
Başvuru İçin Beyana Bakılacak
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması bağlamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi yapabilecek.
6
ÖDEME İMKANLARI NELER?
Desteğin geri ödeme süreci, 2024’te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.