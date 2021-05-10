KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi sayfası: 75 bin TL'ye kadar KOSGEB başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir? İşte merak edilenler

Basrikurt, desteklerin limitlerinden de bahsetti ve "Mikro'dan kastımız şu 10 kişiye kadar çalışanı mikro olarak kabul ediyoruz. 50 kişiye kadar çalışanı küçük işletme olarak kabul ediyoruz. Mikroda 30 bin liraya, küçük işletmede 75 bin liraya kadar desteğimiz olacak.



Bunlara internet sitesinden başvurabilecekler. KOBİ'lerimizin müdürlüklerimize gelmesine gerek yok. Tüm işlemler internet üzerinden halledilecek. E-devlet üzerinden sistem açık ama KOSGEB.gov.tr'den devam edebilirler. Her aşamada detaylı bilgilendirmeler var. Biz vatandaşımızdan taahhüt istiyoruz. Krediyi işletme giderlerimiz için kullanmalarını istiyoruz. İşletme giderleri için bir taahhütnamemiz var. Hemen hemen tüm işlemleri KOSGEB'e alışık Kolay şekilde 6-7 dakikada halledebilirler" dedi.



ÖDEMELER 3 YIL SONRA



Geri ödemeler Haziran 2024'te yapılacağını belirten KOSGEB Başkanı Basrikurt, "Bu süre zarfında faiz ödemesi olmayacak. 3 yıl sonra ödemeler yapılacak. Bakan Mustafa Varank'ın da belirttiği üzere haziran ortasından itibaren destekler KOBİ'lere verilecek. İşletmeleri ayağa kaldırmak için, personel desteği için, hammadde için vereceğiz. Tabii gelir kaybını belirtmek gerekiyor. Vatandaşımızın pandemiden zarar gördüğünü gelir kaybından ölçebiliyoruz. Gelir kaybını test edince istihdamda düşüşü var mı onu tespit ediyoruz" açıklamasında bulundu.