KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi sayfası: 75 bin TL'ye kadar KOSGEB başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir? İşte merak edilenler
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu ile 75 bin TL'ye kadar destekten faydalanabilecek olan mikro ve küçük işletmeler, bu imkanın kimleri kapsadığını merak ediyor. 5 milyar TL'lik bir miktarın, kıstasa uyan işletmelere dağıtılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, destekten 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak faydalanılabileceğini aktardı. Peki, KOSGEB kredi başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır? İşte, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu hakkında detaylı bilgiler
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Esnaflara KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar bütçeli yeni destek paketine başvurular bugün başladı. Heyecanla beklenen destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanacağı tahmin ediliyor. KOSGEB faizsiz kredi başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren destek paketi ile ilgili değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak destekten faydalanabilecek. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte, KOSGEB destek programı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU
KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihi, yeni pandemi destek paketi ile beraber açıklandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni programı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin merak ettiği KOSGEB faizsiz kredi başvurusu tarihinin 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.
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KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.
Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." dedi.
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Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir.
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Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." diye konuştu.
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"Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketlerin de bu desteğe başvurabileceklerini söyleyen Erdoğan, "Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde, şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler." ifadelerini kullandı.
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KOSGEB Başkanı CNN Türk'te anlattı! Destekler haziranda, ödemeler 3 yıl sonra...
KOSGEB Başkanı Hasan Basrikurt, CNN Türk'te Gülşen Coşkun'a KOSGEB desteğiyle ilgili detayları aktardı. Bugün başvuruları başlayan destek ödemeleri haziran ayında yapılacak.
Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde ekonominin olumsuz yönde etkilenmesini engellemek için destek paketleri hayata geçirildi. KOSGEB de mikro ve küçük işletmeleri desteklemeye yönelik bir destek programı hazırlandı. 3 yıl ödemesiz sıfır faizli KOSGEB destek programına başvurular başladı.
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Destek programıyla, mikro işletmelere 30 bin liraya, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanacak. Desteğin toplam bütçesi ise 5 milyar lira. Teknoloji tabanlı start-upların test ve sertifikasyon ihtiyaçları için de 25 bin lira üst limitli ilave destek imkanı sağlanacak. Destek programının geri ödemeleri 2024 yılında başlayacak, eşit taksitlerle yapılacak.
Konuyla ilgili CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun'a konuşan KOSGEB Başkanı Hasan Basrikurt, "Paketimizin kapsamı geçen hafta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, hafta sonu da Bakanımızın özellikle vurguladığı üzere imalatçı KOBİ ve start-up'ları kapsıyor. İmalatçı KOBİ derken hizmet ve perakende sektörü, biz KOSGEB olarak bunu dışında tutuyoruz.
Ağırlıklı olarak imalat yapıyorsa KOBİ'miz pandemiden zarar gördüyse bu krediden faydalanacak. Bizim şu anda hedeflediğimiz 130 bin KOBİ'miz var. Burada hizmet sektörü ve perakende sektörü KOSGEB desteğinin dışında" açıklamasında bulundu.
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Basrikurt, desteklerin limitlerinden de bahsetti ve "Mikro'dan kastımız şu 10 kişiye kadar çalışanı mikro olarak kabul ediyoruz. 50 kişiye kadar çalışanı küçük işletme olarak kabul ediyoruz. Mikroda 30 bin liraya, küçük işletmede 75 bin liraya kadar desteğimiz olacak.
Bunlara internet sitesinden başvurabilecekler. KOBİ'lerimizin müdürlüklerimize gelmesine gerek yok. Tüm işlemler internet üzerinden halledilecek. E-devlet üzerinden sistem açık ama KOSGEB.gov.tr'den devam edebilirler. Her aşamada detaylı bilgilendirmeler var. Biz vatandaşımızdan taahhüt istiyoruz. Krediyi işletme giderlerimiz için kullanmalarını istiyoruz. İşletme giderleri için bir taahhütnamemiz var. Hemen hemen tüm işlemleri KOSGEB'e alışık Kolay şekilde 6-7 dakikada halledebilirler" dedi.
ÖDEMELER 3 YIL SONRA
Geri ödemeler Haziran 2024'te yapılacağını belirten KOSGEB Başkanı Basrikurt, "Bu süre zarfında faiz ödemesi olmayacak. 3 yıl sonra ödemeler yapılacak. Bakan Mustafa Varank'ın da belirttiği üzere haziran ortasından itibaren destekler KOBİ'lere verilecek. İşletmeleri ayağa kaldırmak için, personel desteği için, hammadde için vereceğiz. Tabii gelir kaybını belirtmek gerekiyor. Vatandaşımızın pandemiden zarar gördüğünü gelir kaybından ölçebiliyoruz. Gelir kaybını test edince istihdamda düşüşü var mı onu tespit ediyoruz" açıklamasında bulundu.