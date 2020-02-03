Koruma görevlilerinden öyle bir şey istedi ki!

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. ABD ve İngiliz basınına yansıyan son iddia ise çiftin haftanın 7 günü 24 saat güvenliklerini sağlamakla görevli olan korumalarla yaşadığı sıra dışı durum. İddialara göre Markle ve Prens Harry, korumalardan görev tanımları dışında isteklerde bulunuyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Basına yansıyan haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle, Kanada'da kendilerine eşlik eden, zor görevler için eğitilmiş korumaları, yiyecek ve içecek alışverişi için çevre marketlere gönderiyor.
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Çiftin 15 kişiden oluşan koruma timinin bazı üyeleri İngiltere'den gitti. Bazıları da aralarına Kanada'dan katılan görevliler. Bu koruma görevlileri, kimi zaman Markle için organik yiyecek satılan marketlerden alışveriş yapıyor. Kimi zaman da çift için kahve alırken görüntüleniyor.
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Basının, bir koruma görevlisine dayandırarak verdiği bilgiye göre koruma görevlileri dışarıda dolaşmaktan çok da mutsuz değil. Fakat görev tanımları dışında bir iş yapıyor olmak da hoşlarına gitmiyor.
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Aynı görevli "Onlar yakın koruma görevlileri. Dolayısıyla çifte "tutkal gibi" yakın olmak zorundalar" dedi. Aynı görevli, herhangi bir olumsuz durumda bu koruma görevlilerinden birinin yerinde olmamasının ağır sonuçları olabileceğini de ileri sürdü.
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Ayrıca gerektiği zaman doğru yerle olmamalarının kendileri için de riskli olacağını belirtti. Prens Harry ve Meghan Markle'ın yanında çalışan bir hizmetli de geçen hafta bir markette alışveriş yaparken görüntülenmişti.
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