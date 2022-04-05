Kortizon nedir, ne işe yarar? Kortizon neden kullanılır? Kortizon ile ilgili bilgiler

Kortizon ilaçları ve neden kullanıldığı merak konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Survivor'da Nagihan'ın doping iddiaları adayı karıştırırken, sporcunun kortizon kullandığı da konseyde yapılan konuşmada geçti. Kan, bağışıklık sistemi, alerjik reaksiyonlar ve hormonal bozukluk durumlarında tarih edilen kortizon bazlı ilaçlar günümüzün önemli tedavi araçları arasında bulunur.
Kortizon vücutta oluşan hastalıkların gösterdiği reaksiyonları en alt düzeye indirmek amacıyla salgılanan moleküldür. İltihap ve bağışıklık sisteminde oluşan rahatsızlık durumlarında tercih edilen kortizon bazı durumlarda yerine koyma amacı ile kullanılabilir.
Kortizonun en genel kullanımı günümüzde çeşitli hastalıklarda oluşan reaksiyonları ortadan kaldırmaktır. Birçok hormon ve molekülün yerinde geçebilmesi hastalık döneminde vücudun ihtiyaç duyduğu kaynakları yerine koymasını sağlar. Çeşitli hastalıklarda oluşan şiddetli reaksiyonları engelleme durumunda da oldukça başarılıdır.
Neredeyse her ilaç durumda olduğu gibi kortizon bazlı ilaçlarda beraberinde yan etki getirebilir. Bu yan etkiler kişiden kişiye değişkenlik gösterip aşağıdaki gibi öne çıkar.
Anksiyete
Kusma
Baş ağrısı
Huzursuzluk
Enerji düşüklüğü
Mide bulantısı
Deri hastalıkları
Kilo alımı
Yukarıda yer alan yan etkiler yapılan testler sonucu çok az kişide görülmektedir. Oluşan bu yan etkiler birkaç gün içerisinde ortadan kalkar. Ancak söz konusu bu yan etkilerin bir haftayı aştığı durumlarda ilaç kullanımını bırakmak ve doktorunuza bilgi vermenizde fayda vardır.
Kortizonun önemli yan etkileri
Alerji
Kaşıntı
Deri dökülmesi
Yüz bölgesinde görülen şişlikler
Kol ve bacaklarda şişlikler
Kalp yetmezliği ve spazmları
Kas hastalıkları
Mide sorunları
Ülser
Görme problemleri
Nefes darlığı
Kortizonun önemli yan etkileri içerisinde bulunan bu rahatsızlıklardan herhangi bir görüldüğü takdirde derhal ilacın kullanımına son verilmesi gerekir. Bunun yanında en yakındaki sağlık kuruluşuna başvuruda bulunup ilgili doktoru kullanmış olduğunuz ilaç hakkında bilgilendirmeniz gerekmektedir. Oldukça az görülen bu önemli yan etkilerin ilacı kullanan kişiye ya da ebeveynleri tarafından yakından gözlenmesinde fayda vardır.