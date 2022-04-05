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Kortizon nedir, ne işe yarar? Kortizon neden kullanılır? Kortizon ile ilgili bilgiler

#Kortizon#İlaç#Survivor

Kortizon nedir? sorusu Survivor'ın son bölümünde izleyenlerin gündemine geldi. Nisa, Nagihan Karadere'nin doping kullandığını iddia etti. Ada konseyinde doping iddialarına yönelik yapılan tartışmada "kortizon" terimi geçti. Vücutta doğal bir şekilde de salgılanabilen kortizon genellikle hastalıkların göstermiş olduğu reaksiyonları minimum düzeye indirmek için kullanılır. Peki, kortizon ne işe yarar ve neden kullanılır? İşte, kortizon ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Kortizon nedir, ne işe yarar Kortizon neden kullanılır Kortizon ile ilgili bilgiler

Kortizon ilaçları ve neden kullanıldığı merak konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Survivor'da Nagihan'ın doping iddiaları adayı karıştırırken, sporcunun kortizon kullandığı da konseyde yapılan konuşmada geçti. Kan, bağışıklık sistemi, alerjik reaksiyonlar ve hormonal bozukluk durumlarında tarih edilen kortizon bazlı ilaçlar günümüzün önemli tedavi araçları arasında bulunur.

2/4KORTİZON NEDİR

KORTİZON NEDİR?

Kortizon vücutta oluşan hastalıkların gösterdiği reaksiyonları en alt düzeye indirmek amacıyla salgılanan moleküldür. İltihap ve bağışıklık sisteminde oluşan rahatsızlık durumlarında tercih edilen kortizon bazı durumlarda yerine koyma amacı ile kullanılabilir.

3/4KORTİZON NEDEN KULLANILIR

KORTİZON NEDEN KULLANILIR?

Kortizonun en genel kullanımı günümüzde çeşitli hastalıklarda oluşan reaksiyonları ortadan kaldırmaktır. Birçok hormon ve molekülün yerinde geçebilmesi hastalık döneminde vücudun ihtiyaç duyduğu kaynakları yerine koymasını sağlar. Çeşitli hastalıklarda oluşan şiddetli reaksiyonları engelleme durumunda da oldukça başarılıdır.

4/4KORTİZONUN YAN ETKİLERİ NELER

KORTİZONUN YAN ETKİLERİ NELER?

Neredeyse her ilaç durumda olduğu gibi kortizon bazlı ilaçlarda beraberinde yan etki getirebilir. Bu yan etkiler kişiden kişiye değişkenlik gösterip aşağıdaki gibi öne çıkar.

Anksiyete

Kusma

Baş ağrısı

Huzursuzluk

Enerji düşüklüğü

Mide bulantısı

Deri hastalıkları

Kilo alımı

Yukarıda yer alan yan etkiler yapılan testler sonucu çok az kişide görülmektedir. Oluşan bu yan etkiler birkaç gün içerisinde ortadan kalkar. Ancak söz konusu bu yan etkilerin bir haftayı aştığı durumlarda ilaç kullanımını bırakmak ve doktorunuza bilgi vermenizde fayda vardır.

Kortizonun önemli yan etkileri

Alerji

Kaşıntı

Deri dökülmesi

Yüz bölgesinde görülen şişlikler

Kol ve bacaklarda şişlikler

Kalp yetmezliği ve spazmları

Kas hastalıkları

Mide sorunları

Ülser

Görme problemleri

Nefes darlığı

Kortizonun önemli yan etkileri içerisinde bulunan bu rahatsızlıklardan herhangi bir görüldüğü takdirde derhal ilacın kullanımına son verilmesi gerekir. Bunun yanında en yakındaki sağlık kuruluşuna başvuruda bulunup ilgili doktoru kullanmış olduğunuz ilaç hakkında bilgilendirmeniz gerekmektedir. Oldukça az görülen bu önemli yan etkilerin ilacı kullanan kişiye ya da ebeveynleri tarafından yakından gözlenmesinde fayda vardır.

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#Kortizon#İlaç#Survivor