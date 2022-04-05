Kortizon nedir, ne işe yarar? Kortizon neden kullanılır? Kortizon ile ilgili bilgiler

KORTİZONUN YAN ETKİLERİ NELER?

Neredeyse her ilaç durumda olduğu gibi kortizon bazlı ilaçlarda beraberinde yan etki getirebilir. Bu yan etkiler kişiden kişiye değişkenlik gösterip aşağıdaki gibi öne çıkar.



Anksiyete



Kusma



Baş ağrısı



Huzursuzluk



Enerji düşüklüğü



Mide bulantısı



Deri hastalıkları



Kilo alımı



Yukarıda yer alan yan etkiler yapılan testler sonucu çok az kişide görülmektedir. Oluşan bu yan etkiler birkaç gün içerisinde ortadan kalkar. Ancak söz konusu bu yan etkilerin bir haftayı aştığı durumlarda ilaç kullanımını bırakmak ve doktorunuza bilgi vermenizde fayda vardır.



Kortizonun önemli yan etkileri



Alerji



Kaşıntı



Deri dökülmesi



Yüz bölgesinde görülen şişlikler



Kol ve bacaklarda şişlikler



Kalp yetmezliği ve spazmları



Kas hastalıkları



Mide sorunları



Ülser



Görme problemleri



Nefes darlığı



Kortizonun önemli yan etkileri içerisinde bulunan bu rahatsızlıklardan herhangi bir görüldüğü takdirde derhal ilacın kullanımına son verilmesi gerekir. Bunun yanında en yakındaki sağlık kuruluşuna başvuruda bulunup ilgili doktoru kullanmış olduğunuz ilaç hakkında bilgilendirmeniz gerekmektedir. Oldukça az görülen bu önemli yan etkilerin ilacı kullanan kişiye ya da ebeveynleri tarafından yakından gözlenmesinde fayda vardır.



