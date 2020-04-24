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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 11:03,

Koronayı dize getirdiler

İş, cemiyet ve spor hayatının ünlü isimlerinin koronavirüse yakalanması sevenlerinde şok etkisi yaratırken, iyileşme hikayeleri ise halka umut dağıtıyor.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Tüm dünya bu lanet virüsle mücadele etmeye çalışırken, bir taraftan da aşı çalışmaları hızla sürüyor.ABD, koronavirüsle mücadelesinde başarısız kalınca, sağlık sistemini sorgulamaya başladı. Türkiye ise aldığı tedbirler ve sağlık politikalarıyla birçok ülkeye örnek olmaya devam ediyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından izlenmeye devam eden koronavirüs salgınında, Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan bu yana toplam vaka sayısı 98 bini aştı, can kaybı da 2 bin 376’yı buldu. Dünya genelinde 2.5 milyondan fazla insan koronavirüsten etkilenirken, ölüm sayısı 178 bine yaklaştı.

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Türkiye’de virüse yakalanıp hastalıkla mücadelesini kazananlar arasında tanıdık isimler de var. Spor dünyasından Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, milli kaleci Rüştü Reçber; iş dünyasından Osman Boyner, Esra Oflaz-Ziya Güvenkaya, Yasemin Sadıkoğlu, Hatice Süren, Arzu-Numan Ceyhan, Zafer Mutlu; sunucu Burak Akkul, müzisyen Levent Dörter ve oyuncu Cansın Çekili, bu hastalığı yenenler arasında.

4Virüs statü tanımıyor

Virüs statü tanımıyor

Türkiye’de olduğu gibi dünyada da birçok ünlü isim koronavirüsten nasibini aldı. Kraliyet ailesinden siyasi liderlere, dünyaca ünlü aktörlerden spor yıldızlarına kadar çok sayıda tanınmış kişi salgından etkilendi.

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İngiltere’de Veliaht Prens Charles, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Milan’ın sportif direktörü eski futbolcu Paolo Maldini, Türk kökenli Alman siyasetçi Cem Özdemir, İngiliz aktör Idris Elba, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez, aktör Tom Hanks, Monaco Prensi II. Albert de virüse yakalandı.Özellikle ünlü isimlerin iyileşerek hastanelerden taburcu olması, halka büyük umut aşılıyor. İşte Türkiye’de erken müdahaleyle sağlığına kavuşarak evlerine dönen o isimler...

6Marina Elhadef

Marina Elhadef

Koronavirüsü katıldığı bir doğum günü partisinde kaptığını düşünen Vakko’nun ortaklarından Rıfat Elhadef’in eşi Marina Elhadef, 14 günlük karantina sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Marina Hanım, zor günlerinde yanında olan eşine gösterdiği sabır için teşekkür etti.

7Metin - Zeynep Fadıllıoğlu

Metin - Zeynep Fadıllıoğlu

İç mimar Zeynep Fadıllıoğlu da Katar’a yaptığı iş gezisinde kaptığını düşündüğü virüsü yenmeyi başardı. Solunum yetmezliği şikayetiyle eşi Metin Fadılloğlu tarafından hastaneye kaldırılan Zeynep Hanım, sağlığına kavuştu. Metin Fadıllıoğlu, kız kardeşi Esra Ersu ve kızı Selin Tara da tedbir için kendilerini karantinaya aldı ve test sonuçları negatif çıktı.

8Sema Sipahioğlu

Sema Sipahioğlu

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Sema Sipahioğlu, nefes almakta zorluk çektiği için gittiği hastanede virüs kaptığını öğrendi. Hasta olduğunu sosyal medya hesabından “Arkadaşlar ben de korona kervanına katıldım” mesajıyla duyuran Sipahioğlu, evde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

9Yasemin Sadıkoğlu

Yasemin Sadıkoğlu

Yaşadığı rahatsızlık üzerine başvurduğu hastanede zatürre teşhisi konulan Yasemin Sadıkoğlu’nun Covid-19 testi önce negatif çıktı. Daha sonra başka bir hastaneye geçen Sadıkoğlu tekrar test yaptırdı, bu kez sonuç pozitifti. Tedaviye alınan işkadını, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu oldu ve evinde de 14 gün karantinada kaldı.

10Faruk-Hatice Süren

Faruk-Hatice Süren

Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren’in eşi Hatice Süren’in de virüs testi pozitif çıktı. Süren, evde gördüğü tedaviyle virüsü dize getirmeyi başardı.

11Fatih Terim

Fatih Terim

Galatasaray’ın ve Türk futbolunun sembol isimlerinden Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün boyunca evinde karantinada kalan Terim, iyileşir iyileşmez bu hastalıkla mücadele edenlere destek vermeye başladı.

12Rüştü Reçber

Rüştü Reçber

Türkiye’nin gurur kaynağı, bir dönem oynadığı milli maçlarla göğsümüzü kabartan Rüştü Reçber, ağır geçen tedavi süreciyle sağlığına kavuştu. Reçber’in hastalığı, eşi Işıl Reçber’in sosyal medyada yayınladığı mesajla öğrenilmişti.

13Esra Oflaz Güvenkaya

Esra Oflaz Güvenkaya

Geçen yıl Londra’ya yerleşen işkadını Esra Oflaz Güvenkaya ve eşi Ziya Güvenkaya da koronavirüsü yendi. 1 aya yakın tedavi gören Esra Hanım, iyileştiklerini sosyal medyada duyurdu.

14Abdurrahim - Şükran Albayrak

Abdurrahim - Şükran Albayrak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak, 23 Mart’ta yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hemen tedaviye alınmıştı. 3 haftalık tedavinin ardından geçen hafta taburcu olan çift, şimdilerde zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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