Koronayı dize getirdiler

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Tüm dünya bu lanet virüsle mücadele etmeye çalışırken, bir taraftan da aşı çalışmaları hızla sürüyor.ABD, koronavirüsle mücadelesinde başarısız kalınca, sağlık sistemini sorgulamaya başladı. Türkiye ise aldığı tedbirler ve sağlık politikalarıyla birçok ülkeye örnek olmaya devam ediyor.