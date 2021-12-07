Koronayı bitirecek varyant omikron mu?

Oysa Delta varyantında ciddi bir tırmanış vardı. Omikron’da test pozitif oranı, diğerlerine oranla daha hızlı artıyor. Henüz ülkemize ulaşmadı ancak her ülke kendi hikayesini yaşıyor. Hiç ölüm bildirimi olmaması ve hastalığın hafif seyrediyor olmasındaki asıl neden aşı mı, ona da bakmak lazım. Çünkü aşılıların oranı yüksekse zaten koruma yelpazesi oluşuyor.