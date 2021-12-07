Meltem ÖZGENÇ
Koronayı bitirecek varyant omikron mu?
Yeni varyant Omikron nedeniyle yine diken üstündeyiz. Ancak dünya genelindeki bilim insanlarından iyimser açıklamalar geliyor. Bazı uzmanlar Omikron’un, COVID-19’u bir çeşit gribe dönüştüreceğini iddia ederken bazı uzmanlar da koronanın hayatımızdan çıkacağının ilk işareti olarak değerlendiriyor. Bilim Kurulu üyeleri de Omikron’un koronayı bitirecek varyant olup olmadığı sorusunu Hürriyet için yanıtladı. Uzmanlar, “Laboratuvar tespitleri Omikron’un mevsimsel koronaya evrimleştiğini gösteriyor. Tespit doğruysa COVID-19, 2022’nin ikinci yarısında hayatımızdan çıkabilir” dedi.
38 ÜLKEYE YAYILDI ANCAK ÖLÜM YOK
Prof. Dr. Alper Şener: Omikron, Güney Afrika’dan başlayarak 38 ülkeye yayıldı. Yunanistan’a kadar geldi. Yani artık hasta deneyimi artıyor. Bu deneyimlerden gördüğümüz, hastalık daha hafif seyrediyor. Çocuklarda daha sık görülüyor ama onlarda da hafif seyrediyor. Bugüne kadar ölüm bildirimi olmaması da umut verici. Bildiğimiz kadarıyla hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarında artış olmadı.
Oysa Delta varyantında ciddi bir tırmanış vardı. Omikron’da test pozitif oranı, diğerlerine oranla daha hızlı artıyor. Henüz ülkemize ulaşmadı ancak her ülke kendi hikayesini yaşıyor. Hiç ölüm bildirimi olmaması ve hastalığın hafif seyrediyor olmasındaki asıl neden aşı mı, ona da bakmak lazım. Çünkü aşılıların oranı yüksekse zaten koruma yelpazesi oluşuyor.
MEVSİMSELE DÖNEBİLİR
Bu varyant Almanya, Fransa ve İngiltere’de görüldüğüne göre yeni yılın başında Türkiye’de de tespit edilebilir. Çünkü önümüzdeki üç ay içinde Avrupa’da dolaşan virüsün yüzde 50 ya da 70’i Omikron olacak. Yakın zamanda tespit edilmiş laboratuvar çalışmalarında Omikron’un genom dizisi ile mevsimsel koronavirüs aynı bulundu. Daha önceki varyantlarda görülmeyen bir dizilim bu.
Bunun görülmeye başlamış olması, Omikron’un mevsimsel koranaya evrimleştiğinin göstergesi. Eğer bu tespitler doğruysa Türkiye’de aşılama oranları iyi olduğu için COVID-19, 2022’nin ikinci yarısında ülke gündeminden çıkabilir. Laboratuvar çalışmalarında hastalardan alınan antikorlarla, Omikron varyantı bir araya geldiğinde, mevcut antikor yanıtı Omikron’u bloke edecek şekildeyse aşı yenilenmeyecek, mevcut aşılarla devam edilecek.
COVID-19 PANDEMİDEN ENDEMİYE DÖNÜŞEBİLİR
Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Omikron varyantı ile ilgili elimizde şu var. Virüs hızla bulaşıyor. Olumlu bir değişim midir, henüz bir şey söylemek için erken ancak henüz ölüm bildirimi yok. Bu, COVID-19’un pandemiden, endemiye dönüşmesi konusunda umut verici olabilir.
ABD’de pandemiyle mücadelede bir numaralı isim olan Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci, Delta ile karşılaştırıldığında Omikron’un çok kötü görünmediğini ancak kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiğini söyledi.
Bazı uzmanlar, Omikron’un, COVID-19’u bir çeşit gribe dönüştüreceğini iddia ederken Mevorach, “Gerçekten de dünya için iyi bir haber olur. Aşılılar da enfekte oluyor ama anlaşılan hastalığı hafif geçiriyorlar” dedi.