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Dünya
Meltem ÖZGENÇ
Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 07:00 | 

Koronayı bitirecek varyant omikron mu?

Yeni varyant Omikron nedeniyle yine diken üstündeyiz. Ancak dünya genelindeki bilim insanlarından iyimser açıklamalar geliyor. Bazı uzmanlar Omikron’un, COVID-19’u bir çeşit gribe dönüştüreceğini iddia ederken bazı uzmanlar da koronanın hayatımızdan çıkacağının ilk işareti olarak değerlendiriyor. Bilim Kurulu üyeleri de Omikron’un koronayı bitirecek varyant olup olmadığı sorusunu Hürriyet için yanıtladı. Uzmanlar, “Laboratuvar tespitleri Omikron’un mevsimsel koronaya evrimleştiğini gösteriyor. Tespit doğruysa COVID-19, 2022’nin ikinci yarısında hayatımızdan çıkabilir” dedi.

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138 ÜLKEYE YAYILDI ANCAK ÖLÜM YOK

38 ÜLKEYE YAYILDI ANCAK ÖLÜM YOK

Prof. Dr. Alper Şener: Omikron, Güney Afrika’dan başlayarak 38 ülkeye yayıldı. Yunanistan’a kadar geldi. Yani artık hasta deneyimi artıyor. Bu deneyimlerden gördüğümüz, hastalık daha hafif seyrediyor. Çocuklarda daha sık görülüyor ama onlarda da hafif seyrediyor. Bugüne kadar ölüm bildirimi olmaması da umut verici. Bildiğimiz kadarıyla hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarında artış olmadı.
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Oysa Delta varyantında ciddi bir tırmanış vardı. Omikron’da test pozitif oranı, diğerlerine oranla daha hızlı artıyor. Henüz ülkemize ulaşmadı ancak her ülke kendi hikayesini yaşıyor. Hiç ölüm bildirimi olmaması ve hastalığın hafif seyrediyor olmasındaki asıl neden aşı mı, ona da bakmak lazım. Çünkü aşılıların oranı yüksekse zaten koruma yelpazesi oluşuyor.  
3MEVSİMSELE DÖNEBİLİR

MEVSİMSELE DÖNEBİLİR

Bu varyant Almanya, Fransa ve İngiltere’de görüldüğüne göre yeni yılın başında Türkiye’de de tespit edilebilir. Çünkü önümüzdeki üç ay içinde Avrupa’da dolaşan virüsün yüzde 50 ya da 70’i Omikron olacak. Yakın zamanda tespit edilmiş laboratuvar çalışmalarında Omikron’un genom dizisi ile mevsimsel koronavirüs aynı bulundu. Daha önceki varyantlarda görülmeyen bir dizilim bu.
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Bunun görülmeye başlamış olması, Omikron’un mevsimsel koranaya evrimleştiğinin göstergesi. Eğer bu tespitler doğruysa Türkiye’de aşılama oranları iyi olduğu için COVID-19, 2022’nin ikinci yarısında ülke gündeminden çıkabilir. Laboratuvar çalışmalarında hastalardan alınan antikorlarla, Omikron varyantı bir araya geldiğinde, mevcut antikor yanıtı Omikron’u bloke edecek şekildeyse aşı yenilenmeyecek, mevcut aşılarla devam edilecek.
5COVID-19 PANDEMİDEN ENDEMİYE DÖNÜŞEBİLİR

COVID-19 PANDEMİDEN ENDEMİYE DÖNÜŞEBİLİR

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Omikron varyantı ile ilgili elimizde şu var. Virüs hızla bulaşıyor. Olumlu bir değişim midir, henüz bir şey söylemek için erken ancak henüz ölüm bildirimi yok. Bu, COVID-19’un pandemiden, endemiye dönüşmesi konusunda umut verici olabilir.
6DELTADAN KÖTÜ DEĞİL

'DELTA'DAN KÖTÜ DEĞİL'

Dünya, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen ve hızla yayılan Omikron varyantının pandemiyi nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışırken ilk veriler temkinli bir iyimserlik veriyor.
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ABD’de pandemiyle mücadelede bir numaralı isim olan Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci, Delta ile karşılaştırıldığında Omikron’un çok kötü görünmediğini ancak kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiğini söyledi.
8GRİP GİBİ OLABİLİR

GRİP GİBİ OLABİLİR

İsrail’deki Hadassah-Hebrew Üniversitesi’nden Prof. Dror Mevorach, yeni veriler ışığında Omikron’un daha bulaşıcı ancak diğer varyantlardan daha az tehlikeli olabileceğini söyledi.
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Bazı uzmanlar, Omikron’un, COVID-19’u bir çeşit gribe dönüştüreceğini iddia ederken Mevorach, “Gerçekten de dünya için iyi bir haber olur. Aşılılar da enfekte oluyor ama anlaşılan hastalığı hafif geçiriyorlar” dedi.
10YENİ SEMPTOM KAŞINTI

YENİ SEMPTOM KAŞINTI

Omikron’u ilk fark eden uzman Güney Afrika Tıp Birliği Başkanı Angelique Coetze, bu varyanta yakalananlarda yorgunluk, kas ağrısı, kuru öksürük ve ayırt edici bir semptom olarak boğazda kaşıntı hissi tespit ettiklerini söyledi.
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