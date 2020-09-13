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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 16:00 | 

Koronayı atlatan Esra Balamir Demet Akalın ile maskesiz alışverişe çıktı

Yakın arkadaşı Demet Akalın ve ailesine eşlik eden Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada tepki gördü.

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Demet Akalın-Okan Kurt çifti kızlarıyla Hira’yla birlikte bir AVM’de görüntülendi.Ailenin yanında yakın arkadaşları Esra Balamir de vardı.

2TEPKİ ÇEKTİ
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TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir’in maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada da tepki gördü.

3Coronavirüse yakalanan Esra Balamir yaşadıklarını böyle anlatmıştı: Önce grip zannettim ama...
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Coronavirüse yakalanan Esra Balamir yaşadıklarını böyle anlatmıştı: Önce grip zannettim ama...

Esra Balamir nisan ayında Coviv-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Balamir, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanıp yaşadıklarını anlatmıştı...

4ARKADAŞIMIN TESTİ POZİTİF ÇIKINCA...
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ARKADAŞIMIN TESTİ POZİTİF ÇIKINCA...

Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar ‘iki güne çıkacak’ dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, ‘evden çıkmayın’ dediler.

5HİÇ ÖKSÜRMEDİM
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HİÇ ÖKSÜRMEDİM

Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı.

6İLAÇLARI KAPIYA GETİRİYORLAR
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İLAÇLARI KAPIYA GETİRİYORLAR

İlacı kapıya kadar getirdiler her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek.

7SİGARA İÇMEDİĞİM İÇİN...
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SİGARA İÇMEDİĞİM İÇİN...

Ben üçüncü gündeyim. Başka hastalıklarım da var. Dalağım yok. Binlerce kez şükürler olsun ki, bütün bunlara rağmen solunum sıkıntısı çekmedim. Bu hastalığı atlattıktan sonra güzel olan şey vücudumun bağışıklık kazanacak olması. Solunum sıkıntısı çekmedim ben, sigara kullanmıyorum bu yüzden diye düşünüyorum. Kendimi koruduğum için dirençli olduğumu düşünüyorum.

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18 gün boyunca hiç evden çıkmadık. Market işlerimiz oldu, dışarıdan bir kez pizza söyledim. Ben birkaç gün boyunca hiç belirtisini anlamdım. Taşıyıcı gibiymişim. Bu süreçte sokakta olsam belki binlerce insana yaymış olabilirdim.Benim hiç kimseyle bir diyaloğum yoktu. Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum. Burnumda tıkanıklık vardı şimdi daha rahat nefes alıyorum. 2 gün sonra test yapıldığında negatif çıkacak diye ümit ediyorum."

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