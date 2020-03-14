Koronaya karşı haydi açık havaya! Türkiye'nin en güzel 10 parkı
Resmi olarak bahara girmiş bulunuyoruz; önümüz çayır, çimen, yeşillik... Birçok ağaç çiçeklerini açtı bile. Baharın keyfini en iyi sürebileceğiniz parkları jürimize danıştık,aldığımız önerilerle bütün bir günü geçirebileceğiniz programlar oluşturmaya çalıştık.
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1 - Anadolu’daki Dısneyland Bilim, Sanat ve Kültür Parkı - ESKİŞEHİR
Yerel halkın bulunduğu bölgenin ismiyle anıp ‘Sazova Parkı’ dediği bu park, 400 bin metrekare üzerine kurulu ve Eskişehir’deki ailelerin en çok vakit geçirdikleri yerlerden. Bilim, Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Masal Şatosu gibi durakların olduğu parkı gezmek için tüm gününüzü ayırmanız gerek.
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2 - En büyük oksijen çadırı Yıldız Parkı - İSTANBUL
Beşiktaş’la Ortaköy arasında, 46 hektarlık alanıyla kentin en sevilen parklarının başında geliyor. Trafikten ve şehrin karmaşasından tamamen izole olacağınız Yıldız Parkı’nda 120’den fazla egzotik ağaç ve çalı türü bulunuyor. Malta ve Çadır Köşklerini gezmeden dönmeyin.
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3 - Göğe bakın! Kültürpark - İZMİR
Kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan Kültürpark’ta sergi salonları, açık hava tiyatrosu, lunapark, paraşüt kulesi ve Resim Heykel Müzesi de var. 8 bine yakın ağacın bulunduğu Kültürpark, İzmir’de pek çok kuş türünü bir arada görebileceğiniz bir durak. Konak’ta.
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4 - Pikniğe ne dersiniz? Maçka Demokrasi Parkı - İSTANBUL
Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların sık uğradığı yerlerden. 1993’te restore edildi ve adına ‘demokrasi’ kelimesi de eklendi. İstanbulluların özellikle hafta sonları en çok ziyaret ettiği parklardan biri… Alın yanınıza örtünüzü, serin çimenlere, uzanın, güneşin keyfini çıkarın.
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5 - Festivalden festival beğenin Seğmenler Parkı - ANKARA
1983’te açılan parkta bir seymen heykeli de var. 67 bin metrekarelik bir alanı kaplayan parkın içinde konserlerin verildiği bir amfitiyatro da mevcut. Parkta zaman zaman su savaşı, kitap okuma, midye festivali gibi etkinlikler düzenleniyor. İran Caddesi’nde.
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6 - Şarjlar dolu mu? Yazılı Kanyon - ISPARTA
Yabankeçisi, kirpi, sincap, tilki, tavşan ve gelincik bir arada. Yazılı Kanyon, doğa özlemini giderecek en iyi adreslerden. 34 familyaya ait 76 kuş türünün yaşadığı alanda, dağcılık, yürüyüş ve olta balıkçılığı yapabilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Sütçüler’de.
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7 - Kadıköy’ün simgelerinden Selamiçeşme Özgürlük Parkı - İSTANBUL
Ziyaretçi için alternatifi çok: Oyun grupları, koşu parkuru, basketbol ve futbol sahası, tenis kortu, bisiklet yolu... Baharın gelmesiyle birlikte, siz de yapın ufak bir piknik çantası, ister amfitiyatrosundaki gösterilerin, ister açık hava sineması ve konserin tadını çıkarın.
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8 - ‘Ben bir ceviz ağacıyım...’ Gülhane Parkı - İSTANBUL
Kentin tam ortasında ama o kadar dışında… Tarihi Yarımada’da yer alan park, 163 dönüm üzerine kurulu. 8. yüzyılda Konstantinopolis Üniversitesi olarak hizmet vermiş, Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’nın dış bahçesi olarak kullanılmış. Nisanda Lale Festivali yapılıyor.
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9 - Bitkileri keşfedin Bakırköy Botanik Park - İSTANBUL
2013’te açılan, girişinde konuşan dinozor heykelleri tarafından karşılandığınız parkı, trafik sesinden korumak için ses bariyeri halinde dikilmiş ağaçlar çerçeveliyor. Alanda 11 tematik bahçe var, dilediğinizde gezerken bitkiler hakkındaki merakınızı da giderebilirsiniz.
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10 - 24 farklı kuş türü Kuğulu Park - ANKARA
Ankara’nın sembollerinden bu park, yerlileri için o kadar önemli ki 2006’da kaldırılacağı söylentileri üzerine gösteriler düzenlendi. Kuğulu Park’ta kuğularla birlikte 24 farklı kuş türü yaşıyor. Sit alanı olan parkın girişinde siyasetçi Tunalı Hilmi’nin heykeli var.