Koronaya karşı haydi açık havaya! Türkiye'nin en güzel 10 parkı

1 - Anadolu’daki Dısneyland Bilim, Sanat ve Kültür Parkı - ESKİŞEHİR Yerel halkın bulunduğu bölgenin ismiyle anıp ‘Sazova Parkı’ dediği bu park, 400 bin metrekare üzerine kurulu ve Eskişehir’deki ailelerin en çok vakit geçirdikleri yerlerden. Bilim, Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Masal Şatosu gibi durakların olduğu parkı gezmek için tüm gününüzü ayırmanız gerek.