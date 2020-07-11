Koronavirüsün sırrı çözülüyor

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka artışı ve ölümler sürerken hastalığın tedavisi için uzmanların yaptığı çalışmalar da son hızıyla devam ediyor.
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Bilim insanları bir yandan hastalığı tedavi etmeye çalışırken bir yandan da virüsün şifrelerini çözmek ve yayılmasını önlemek için uğraşıyor.
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Dünyada virüsle ilgili en yetkili kurum olan DSÖ'den de konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere örgüt bünyesinde uzman bir ekibin Çin'e hareket ettiğini bildirdi.
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Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Ghebreyesus açıklamasında "Pandemi ile mücadeleye devam ederken, virüsün kaynağını (kökenini) da araştırıyoruz. Şu anda iki DSÖ uzmanı, diğer bilim insanlarıyla buluşmak için Çin'e gidiyor." dedi.
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Ghebreyesus, DSÖ uzmanları ve Çinli meslektaşlarının, "Kovid-19'un hayvan rezervuarını anlamada kaydedilen ilerlemeyi" ve "virüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığını" inceleyeceğini aktardı.
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Ghebreyesus, Çin'deki araştırmaların, DSÖ liderliğindeki uluslararası misyonun virüslerin kaynağına ilişkin yapacağı saha çalışmalarına da yardımcı olacağını belirtti.
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Kovid-19 salgınının küresel çapta ele alınışı ve DSÖ'nün pandemideki rolünü incelemek üzere dün kurulan bağımsız panele de değinen Ghebreyesus, panelin iki eş başkanı eski Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf ve eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark'a güvenin tam olduğunu söyledi.
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Ghebreyesus, panelin sekreteryasının DSÖ'den bağımsız olacağını, üyelerin ise örgüt bünyesindeki 194 üye ülke temsilcilerinden eş başkanlarca seçileceğini belirtti.
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Panel oluşturma kararının mayısta gerçekleşen 73. Dünya Sağlık Asamblesinde alındığını anımsatan Ghebreyesus, "Bu, gerçekten bana önemli bir sorumluluk yüklüyor." diye konuştu.
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Ghebreyesus, panelin yapacağı soruşturmanın Kovid-19'a karşı örgütün verdiği mücadeleyi olumsuz etkilememesi için "dengeli" hareket edilmesi gerektiğini savunarak, "Dünyada hemen hemen herkese dokunan bu salgının büyüklüğü, açık bir şekilde dengeli bir değerlendirmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı.
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DSÖ GEÇ HAREKET ETMEKLE SUÇLANIYORDU
DSÖ salgının ilk günlerinden itibaren Covid-19 virüsünün doğal kaynaklı olduğu konusunda ısrar ediyor.
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Örgütün virüsün kaynağını araştırmak için 7 ay beklemesi eleştirilere neden olmuştu.
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DSÖ'nün Twitter hesabından, 14 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çinli yetkililere dayandırılarak yapılan paylaşımda, Covid-19'un insandan insana bulaştığı yönünde herhangi somut bir kanıt olmadığı iddia edilmişti.
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Örgüt, 20 Ocak'ta ise virüsün daha çok hayvandan insana geçtiğini, bununla beraber sınırlı sayıda da olsa yakın temas halinde insandan insana geçebileceğini duyurmuştu.
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DSÖ'nün yapacağı bu yolculuğun ve araştırmanın sonuçları şimdiden merakla beklenmeye başlandı.