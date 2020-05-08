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Dünya
DHA - Fotoğraflar: AFP,AP,Reuters
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 14:01,

Koronavirüsün kaynağı ne? DSÖ son noktayı koydu

ABD ve Çin arasında büyük tartışmalara ve suçlamalara neden olan 'Koronavirüsün kaynağı' sorusuna DSÖ'den net cevap geldi.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 270 bin 740 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 344 bin 278 kişi de iyileşti.

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Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bin 999'a yükseldi.

4En ağır bilanço ABDde
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En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 292 bin 850 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 76 bin 938 kişi yaşamını yitirdi.

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ABD ve Çin arasında gerginliğe neden olan koronavirüsün kaynağı tartışmasına DSÖ'den net bir açıklama geldi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün (Covid-19) yarasalardan doğal yollarla bulaştığını ve Çin’deki hayvan pazarının virüsün yayılmasında rol oynadığını söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyayı etkisi altına koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. DSÖ, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün yarasalardan doğal yolla bulaştığını ancak Çin’in Vuhan şehrinde yer alan vahşi hayvan pazarının enfeksiyonun yayılmasında rolü olduğunu söyledi.

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Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda ortaya çıktığını iddia etmiş ve elinde konuyla alakalı deliller olduğunu söylemişti. DSÖ ise ABD’nin bu iddialara yönelik hiçbir kanıt göstermediğini vurguladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığını iddia etmişti. Çarşamba günü Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu,Çin'in salgın bitene kadar uluslararası uzmanların hiçbirini koronavirüsün kaynağını soruşturmak için ülkeye kabul etmeyeceğini söyledi.

10Virüsün kaynağı tartışması nasıl başladı
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Virüsün kaynağı tartışması nasıl başladı?

Donald Trump, 1 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Virüsün kökeninin Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğuna kuvvetle kanaat getirmenizi sağlayan bir kanıt gördünüz mü?" sorusunu "Evet gördüm. Evet gördüm. Ve Dünya Sağlık Örgütü utanmalıdır çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi davranıyorlar" diye yanıtladı.

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Daha sonra bu iddiasına açıklık getirmesi istendiğinde "Size bunu söyleyemem" diye cevap verdi.

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ABC televizyonunda yayınlanan "Bu Hafta" isimli programa katılan Pompeo da, iddiaya konu olan delil konusuna açıklık getirmedi.

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Bunun yerine Mike Pompeo, Pekin'in standartları düşük laboratuvar işletmek konusunda kötü bir geçmişi olduğunu savundu ve "Çin laboratuvarı nedeniyle dünya ilk kez bir virüsle karşı karşıya kalmıyor" dedi.

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Pompeo, virüsün "kaza ile mi, planlı olarak mı yayıldığına" ilişkin soruya ise, "Çin Komünist Partisi'nin işbirliğini reddetmesi nedeniyle" yanıt verilemediğini savundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınının Çin'de bir laboratuvar kaynaklı yayıldığı iddiasını tekrarladı ve "Nereden çıktığı konusunda çok büyük kanıt var" dedi.

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ABC televizyonunda konuşan Pompeo, delil özelindeki sorulara açıklık getirmedi. ABD Başkanı Donald Trump da salgının kaynağının Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğunu iddia etmiş ancak "kanıt" ile ilgili sorulara yanıt veremeyeceğini savunmuştu.

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, virüsün kökeni konusundaki farklı ihtimalleri hâlâ değerlendirdiklerini ama Covid-19'un insan eliyle üretilmiş ya da genetiğiyle oynanmış bir virüs olmadığını saptadıklarını kaydetmişti.

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Çin de virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarını, Beyaz Saray'ın kendi sorunlarından gözleri uzaklaştırmak için bu tür suçlamalara giriştiğini savunarak reddetmişti.

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Çin hükümeti, virüsün Vuhan'daki bir laboravutarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.

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