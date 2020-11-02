Koronavirüsü umursamadılar! 250 milyon TL değerindeki yalıda Cadılar Bayramı partisi...

Pandemi kurallarının dikkate alınmadığı partiye yaklaşık 270 kişi katıldı. Gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis yalıya baskın yaptı.
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Partiyi terk edenler, fotoğraflarının çekilmemesi için yüzlerini gizlemeye çalıştı. Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti.
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270 kişinin katıldığı Cadılar Bayramı partisini Aslan Gülman organize etti.
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Hay sizi cadılar kovalasın e mi
Kelebek yazarı Savaş Özbey koronavirüse rağmen parti yapanları eleştirdi
◊ Cadılar Bayramı (Halloween), aslında pagan döneminden kalma bir eğlence. Oradan Hırıstiyanlığa geçmiş, sonra da yılbaşı gibi küresel bir kutlamaya dönüşmüş. Her sene 31 Ekim’de yapılıyor. Son yıllarda Türkiye’de de popülerleşmeye başladı.
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◊ Normal koşullar altında isteyen istediğini kutlar. Ama pandemi var. Gördük işte Şevval Şahin’in partisinde insanların nasıl korona olduğunu.
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◊ Evvelki gece Kuruçeşme’deki Oligark’ta bir Halloween partisi düzenlenmiş. Can Yaman’ın da katıldığı partiyi polis basınca, ünlü oyuncu tekneyle kaçmış.
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◊ Önceki gece de Aslan Gülman ailesinin Bebek’teki yalısında Cadılar Bayramı partisi vermiş. 270 kişi katılmış. Polis oraya da baskın yapmış, her davetliye 930 lira para cezası kesilmiş.
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◊ Cadılar Bayramı ne ara bu kadar gelenekselleşti, korona pahasına da olsa partisine katılmadan duramaz olduk, anlamak zor. Duyan duymayan da Can Yaman’ın çocukluğu candy/şeker toplamakla geçti sanacak.
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◊ Ocak ayında aynısının yerli versiyonu var Edirne’de: Bocuk Bayramı. Üstelik açık havada yapılıyor, sosyal mesafeni de koruyabilirsin. Ama o partilere katılanlara “Kalkın gidelim” desen bir tanesini götüremezsin.Hay sizi cadılar kovalasın e mi...