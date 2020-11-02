Koronavirüsü umursamadılar! 250 milyon TL değerindeki yalıda Cadılar Bayramı partisi...

Hay sizi cadılar kovalasın e mi Kelebek yazarı Savaş Özbey koronavirüse rağmen parti yapanları eleştirdi



◊ Cadılar Bayramı (Halloween), aslında pagan döneminden kalma bir eğlence. Oradan Hırıstiyanlığa geçmiş, sonra da yılbaşı gibi küresel bir kutlamaya dönüşmüş. Her sene 31 Ekim’de yapılıyor. Son yıllarda Türkiye’de de popülerleşmeye başladı.