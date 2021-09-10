Koronavirüsü atlatıp aşı olanlarda 'Süper insan' bağışıklığı

Koronavirüsle dünya çapında mücadele devam ederken ABD'de yapılan bir araştırma koronavirüse yakalanan kişilerin daha sonra iki doz aşı yaptırması durumunda ‘insanüstü bağışıklık' kazandığını ortaya çıkardı. Söz konusu kişilerde,gelişen antikor seviyesi ve T hücrelerinin normalden çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
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Yapılan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatan ve daha sonra aşı olan insanların bağışıklık sistemlerinin virüse karşı süper tepki verme yeteneği geliştirdiği ortaya çıktı.
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Araştırmacılar bu yeteneğe 'insanüstü bağışıklık' veya 'hibrit bağışıklık' adını verdiler. Bağışıklık sistemi bu yeteneği kazandıktan sonra virüsü hatırlıyor ve hatta nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin ediyor.
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Yapılan çalışmada "hibrit bağışıklığa" sahip hastalar, mevcut endişe verici varyantlara, insan dışı koronavirüslere ve hatta henüz var olmayan potansiyel olarak yeni varyantlara yanıt verme yeteneğini gösterdi.
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Rockefeller Üniversitesi'nde bu hastaları inceleyen virolog Theodora Hatziioannou, NPR'ye yaptığı açıklamada “Bu insanların aşıya inanılmaz tepkileri var." dedi
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Hatziioannou "Bu insanların kanındaki antikorlar, 20 yıl önce ortaya çıkan ilk koronavirüs olan SARS-CoV-1'i bile etkisiz hale getirebilir. Bence virüsle savaşmak için en iyi konumdalar." ifadelerini kullandı.
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İmmünolog Shane Crotty Science dergisinde süper bağışıklığun nasıl çalıştığı şöyle açıkladı; Önceki bir enfeksiyondan kaynaklanan 'doğal bağışıklık', aşılamadan kaynaklanan bağışıklıktan farklı işlev görür.
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Doğal bağışıklıkta, bağışıklık sistemi gelecekteki koronavirüs istilasına karşı farklı korumalar oluşturur. Buna, virüsün neye benzediğini hatırlayan ve başka bir enfeksiyon durumunda antikor üretimini uyarabilen B hücreleri ve T hücreleri dahildir.
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Çalışmalar, doğal bağışıklığın yedi ila sekiz ay süreceğini ortaya koydu. Yaklaşık bir yıl sonra, bağışıklık sistemi hala bir miktar hafızaya sahip olur ancak değişkenlere karşı daha savunmasız olabilir.
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Tam da bu noktada doğal bağışıklığı olan biri aşılanırsa, aşı, bağışıklık sisteminin koronavirüs hafızasını güçlendirir.
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Sonuç olarak, bir kişi Covid iyileştikten sonra aşılandığında, aşı bağışıklık sistemine bu virüsün ciddi bir sorun olduğuna dair bir sinyal görevi görür ve bağışıklık sistemi buna karşı korunmak için daha fazla kaynak ayırması gerekir.
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Crotty tarafından yapılan bir çalışmada araştırmacılar, hem daha önce enfekte olmuş hem de aşılanmış kişilerin, yalnızca enfekte olanlara kıyasla 100 kat daha fazla koruyucu antikor geliştirdiğini buldular.
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Araştırmacılar, laboratuvarda geliştirilen ve bağışıklık sistemi tespitine direnmek için özel olarak tasarlanmış yeni bir koronavirüs varyantını bile test etti ve bağışıklık sistemleri bununla da savaşmayı başardı.
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ABD’de yapılan araştırmada virüse yakalanmalarının ardından BioNTech ve Moderna gibi mRna aşılarını olanlar baz alındı.
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Araştırma 14 hastaya dair detaylı verileri içeriyor. Bütün hastalarda aynı bağışıklık tepkisi tespit edildi.