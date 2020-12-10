Koronavirüsten sonra hayat ne zaman normale dönecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Koronavirüsten sonda hayatın ne zaman normale döneceği dünyada olduğu gibi ülkemizde de merak ediliyor. Koronavirüs aşısıyla ilgili gelen haberlerin ardından salgını yenmek için umutlar arttı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara son dakika yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yüzde 60 aşılama oranına nisan-mayıs aylarında ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı. Kara, normal hayat dönmek için de tarih verdi. ABD'de koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Moncef Slaoui, "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" söylemişti. Peki, hayat ne zaman normale dönecek? İşte, o konuyla ilgili yapılan değerlendirmeler.
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Koronavirüs vaka sayısında son gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Son verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, kısıtlamaların sonuç verdiğini belirtti. Canlı yayında açıklamalar yapan Prof. Dr Ateş Kara, Temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmanın mümkün olabileceğini ifade etti. İşte, ayrıntılar.
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HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, nüfusun yüzde 60'ının aşılanması halinde Türkiye'nin rahatlamaya başlayacağını açıkladı. Prof. Kara, Türkiye'nin yüzde 60 aşılama oranına nisan-mayıs aylarında ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bu tablonun her şeyin olumlu gitmesi durumunda geçerli olduğuna dikkat çekerek, Temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmanın mümkün olabileceğini ifade etti.
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Ateş Kara, dünyadaki aşılamanın yüzde 60 oranına ulaşmasının bir anda mümkün görünmediğini belirterek, bir sonraki yıl kasım, aralık gibi tekrar maske takmak zorunda kalabileceğimize de dikkat çekti.
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ABD'Lİ UZMANDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde ABD'de koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Moncef Slaoui, "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" söyledi. Slaoui, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bu hafta yapacağı toplantıda koronavirüs aşısına onay vereceğini umduğunu ancak hayatın ilkbahar aylarında normale dönmesi için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.
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Slaoui, aşıya onay çıkması halinde uygulanacak programın etkilerinin en riskli gruplarda Ocak ve Şubat aylarında görülmeye başlanmasını beklediğini belirtti. Slaoui, "Ancak nüfusun tamamını göz önüne aldığımızda, hayatın normale dönmeye başlaması için Nisan ya da Mayıs ayından söz edebiliriz. Bu nedenle, ilkbaharda aşının olumlu etkilerini yaşayabilmemiz için herkesin tünelin ucunda ışığın görüldüğünü anlayıp rahatlaması ve maske, mesafe ve el yıkama gibi önlemlere devam etmek için güç tazelemesi kritik önem taşıyor" dedi.