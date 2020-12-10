Koronavirüsten sonra hayat ne zaman normale dönecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı

Slaoui, aşıya onay çıkması halinde uygulanacak programın etkilerinin en riskli gruplarda Ocak ve Şubat aylarında görülmeye başlanmasını beklediğini belirtti. Slaoui, "Ancak nüfusun tamamını göz önüne aldığımızda, hayatın normale dönmeye başlaması için Nisan ya da Mayıs ayından söz edebiliriz. Bu nedenle, ilkbaharda aşının olumlu etkilerini yaşayabilmemiz için herkesin tünelin ucunda ışığın görüldüğünü anlayıp rahatlaması ve maske, mesafe ve el yıkama gibi önlemlere devam etmek için güç tazelemesi kritik önem taşıyor" dedi.