Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama yapıldı

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Rize'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı'nın sürdürdüğü genetik araştırmada, aileden 14 kişinin 'riskli' olduğu belirlendi. Takibe alınan kişilerden numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapılacak genetik analiz sonucu koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılacak. 3 kardeşini, 2 baldızını, 2 yeğenini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç (63), “Numuneler alındı, 'İşlemler 2 ay sürer' dediler, sonucu merakla bekliyoruz. Sonuca göre biz de rahat ederiz. Hastaneye düştük mü, orada ölümü bekliyoruz. Şimdi belki de sebebinin ne olduğunu anlayacağız" dedi.