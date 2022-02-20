Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi

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RİZE'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 ferdini kaybeden, ölüm korkusu ile 10 yeni mezar yeri hazırlayan Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşam mücadelesi veriyor. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden koronavirüs nedeniyle entübe edildi. Ali Genç, "Ne yazık ki Şenay kızımız da entübe edildi. Biz koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 5 kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz" dedi