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Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi

#Rize#Koronavirüs#Salgın

RİZE'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 ferdini kaybeden, ölüm korkusu ile 10 yeni mezar yeri hazırlayan Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşam mücadelesi veriyor. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden koronavirüs nedeniyle entübe edildi. Ali Genç, "Ne yazık ki Şenay kızımız da entübe edildi. Biz koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 5 kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz" dedi

1/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
2/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
3/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
4/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
5/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
6/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
7/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
8/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
9/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
10/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
11/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
12/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
13/13Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi
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#Rize#Koronavirüs#Salgın