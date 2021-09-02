Koronavirüs'te yeni tehlike... MU varyantı nedir?

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün varyantları tabiri caizse paçamızı bırakmıyor. Dünya iki yeni varyantın şokunu yaşarken, DSÖ'den beklenen açıklama geldi. Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... 200 milyondan fazla insana bulaşan, 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüs ise yeni mutasyonları ile gündeme gelmeye devam ediyor.
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1
MU VARYANTI UYARISI
DSÖ, düzenli yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerikada etkili olan B.1.621 varyantına ayırdı. Raporda; varyantın incelenmesi gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekildi.
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Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğunun altı çizildi. DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.
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DSÖ, Mu Varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39’unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13’ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.
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MU VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?
Mu Varyantı DSÖ tarafından incelenmesi gereken varyantlar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğu belirtildi.
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Koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayıran DSÖ Mu Varyantını ilgi varyantları arasında değerlendiriyor. Endişe varyantları ise Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları.
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AŞILAR MU VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?
DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşünüyor fakat bunu incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulduğunun da altını çiziyor.