Son dakika haberi: Ankara'da vaka sayısındaki artışın sırrı belli oldu

GRİP VE KORONAVİRÜS ÇOK KARIŞACAK DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve CovId-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs, grip ve nezlenin 3 farklı virüsün neden olduğu enfeksiyonlar olduğunu ve özellikle grip ve koronavirüsün birbirine karıştırılabildiğini söyledi.