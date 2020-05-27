Ekonomi Hurriyet.com.tr Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 11:37 , 27 Mayıs 2020 - 11:37

Koronavirüste nefes aldıracak 19 eşsiz rota

Pek çok sektörü derinden etkileyen pandemi sürecinin tüm dünyada turizm alışkanlıklarını da değiştireceği öngörülüyor. Normalleşme süreçlerinin kendini hissettirmesiyle eve kapananların tatil planlarına başladığı şu günlerde ekoturizmin daha çok ilgi göreceğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Doğaya duyarlı bir seyahat olarak nitelendirdiğimiz ekoturizm, son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve doğal kaynakları koruma bilincinin artmasıyla tüm dünyada ve ülkemizde ilgi görüyor. Pandemiden dolayı yaşadığımız izolasyon süreci önümüzdeki dönemde ekoturizmi daha da büyütecek. OGM olarak vatandaşlarımıza konaklayabilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklet sürebilecekleri, çocukları ile doğayı keşfedebilecekleri tüm Türkiye genelinde 19 adet eşsiz ekoturizm güzergahı ve toplamda 350 km’lik yürüyüş ve bisiklet parkuru kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.