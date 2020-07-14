İkinci dalgada kritik kış ayları uyarısı!

Southampton Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Stephen Holgate, hükümete sundukları rapor için "Bu bir tahmin değil, bir olasılık" dedi ve çalışmanın enfeksiyonların artmasına izin verilmesi ve Ulusal Sağlık Sistemiyle (NHS) sosyal hizmetlerde hazırlık yapılmaması halinde salgının nasıl evrilebileceğini ortaya koyduğunu belirtti.