İkinci dalgada kritik kış ayları uyarısı!

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artarken salgının ne zaman biteceğine dair soru işaretleri de devam ediyor.
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ABD başta olmak üzere tüm ülkelerde vaka sayıları artarken Covid-19'a karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi de eleştiri konusu olmaya başladı.
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Koronavirüs salgınında ilk dalganın yavaşlamasıyla birlikte dünya çapında alınan önlemeler gevşetilmeye başlanmış hemen ardında da vaka sayılarında tekrar artışlar görülmüştü.
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İngiltere 4 Temmuz itibarıyla önlemleri kaldırmış, ülkede sosyal hayata geri dönüş başlamıştı.
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Ancak yapılan yeni bir araştırma koronavirüste kaygıları yeniden artırdı.
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İngiltere'de hükümet için yapılan bir çalışmada, koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalganın ilkinden daha büyük olabileceği ve 120 bin kişinin daha hastanelerde ölebileceği öngörüsünde bulunuldu.
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Hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance'ın çağrısıyla, Tıbbi Bilimler Akademisi'nin 37 bilim insanıyla yaptığı çalışmada "makul bir en kötü senaryo" modeli oluşturuldu.
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Karantina önlemleriyle olası tedavi ve aşıların hesaba katılmadığı çalışmada virüsün soğuk hava koşullarında daha uzun süre dayanabileceği ve insanların evlerine kapanmasıyla hastalığın daha hızlı yayılabileceği belirtildi.
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İngiltere'de Covid-19 salgınında şimdiye kadar 44.830 kişi hayatını kaybetti. Ancak son haftalarda ölü sayısında azalma görüldü. Temmuz'da 1.100 kişi öldü.
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Yeni çalışmayla ilgili raporda Ocak ve Şubat'ta salgının zirve noktasına çıkabileceği ve bunun sonucunda 24.500 ila 251.000 kişinin daha hayatını kaybedebileceği vurgulandı.
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Southampton Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Stephen Holgate, hükümete sundukları rapor için "Bu bir tahmin değil, bir olasılık" dedi ve çalışmanın enfeksiyonların artmasına izin verilmesi ve Ulusal Sağlık Sistemiyle (NHS) sosyal hizmetlerde hazırlık yapılmaması halinde salgının nasıl evrilebileceğini ortaya koyduğunu belirtti.
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Uzmanlar sadece Covid-19 vakaları nedeniyle değil, grip mevsimi ve koronavirüsle bağlantısı olmayan hastalıklardan kaynaklanan yığılma yüzünden hastanelerin kışın çok büyük bir baskı altında kalabileceğini vurguladı.
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Raporda hastanelerin bekleme listelerindeki hasta sayısının yıl sonuna kadar 10 milyona ulaşabileceği belirtiliyor.
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RAPORDA HÜKÜMETE ŞU TAVSİYELERDE BULUNULDU:
- Koronavirüs grip ve diğer kış enfeksiyonlarının ortak belirtileriyle baş edebilmek için test ve temas-takip programı kapasitesinin artırılması- Daha fazla insanın grip aşısı yaptırmasının sağlanması
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- Hastaneler ve bakımevlerinde kişisel koruyucu donanım tedariki için önlem alınması- Enfeksiyonları durdurmak için hastaneler ve bakımevlerinde koronavirüsten arındırılmış bölgeler oluşturulması
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İngiltere Başkabanı Boris Johnson ülkesinde koronavirüs salgınındaki durumu görmek için sık sık işletmelere ziyarette bulunuyor.
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 830'a yükseldi. Vaka sayısı ise son 24 saatte 530 artarak 290 bin 133 oldu.
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İngiltere'den bu korkutucu bilgiler gelirken ABD'de yaşanan gelişmeler de endişe yaratmaya devam ediyor.
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ABD'DE YENİDEN KARANTİNA
ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 379 artarak 137 bin 797'ye yükseldi. Koronavirüs vakalarının hızla artmaya başladığı California eyaletinde ise karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe sokuldu.
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40 milyona yakın kişinin yaşadığı ABD'nin en büyük eyaletlerinden California'da sıkı karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe sokuldu.
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Eyalette koronavirüs vakaları son iki hafta içerisinde yüzde 20 artınca, California Valisi Gavin Newsom, tüm barlara kepenk indirmeleri yönünde talimat verdi.
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Eyalette alışveriş merkezleri, restoranlar ve sinemalar da artan vakalar nedeniyle bir kez daha süresiz olarak kapatıldı.
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Nisan ayında ABD’deki koronavirüs salgınının merkezinde olan ancak daha sonra salgını kontrol altına almayı başaran New York’ta ise dört ay aradan sonra ilk kez 24 saat içerisinde hiç Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.
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ABD'de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 379 artarak 137 bin 797'ye yükseldi.
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Covid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, Beyaz Saray içinde Donald Trump yönetimi ile bilim insanları arasındaki fikir ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.
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Beyaz Saray'ın, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili çelişkili açıklamalarını kullanarak Fauci'yi "zayıflatmaya" çalıştığı iddiaları gündeme oturdu.
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Washington Post'un ele geçirdiği belgeye göre, Beyaz Saray ekibi, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünün de üyesi olan Fauci'nin salgının başından bu yana yaptığı çelişkili açıklamaları derleyerek bunu basına vermeyi ve Fauci'yi "zayıflatmayı" hesaplıyordu.
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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Washington Post'un kendilerine Trump'ın "Fauci yanlış şeyler yaptı" açıklamasına ilişkin bir soru yönelttiğini söyledi.
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ABD Başkanı Trump, ülkede artan vaka sayılarına rağmen ölüm oranlarının düştüğünü gerekçe göstererek salgına karşı "zafer" ilan etse de Fauci ülkenin daha kötü günler yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.