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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 10:07,

Koronavirüste korkulan oldu

Dünya salgında kabusa uyandı

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Tüm dünya nefesini tutmuş koronavirüs salgının etkisinin azalmasını bekliyor.

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Ancak dünya genelinden gelen Covid-19 rakamları açıklanması bugün de bir kabusa uyanmamıza sebep oldu.

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Dünya genelinde son 24 saatte koronavirüs salgınında yaşananlar dünyada virüsle mücadelede kontrolü elimizden kaybetmiş olabileceğimiz ihtimalini akla getiriyor.

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Dünya genelinde dün açıklanan vaka sayıları yeni tip koronavirüs salgınında bugüne kadar görülmemiş bir rekoru işaret ediyor.

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Koronavirüs salgınında dün açıklanan verilerle birlikte günlük vaka sayısında yeni rekor 223 bin oldu.

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Toplam koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 12.4 milyona yükselirken can kaybı da 557 binin üzerine çıktı.

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Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise 7.2 milyon olarak açıklandı.

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Covid-19'dan en çok etkilenen üç ülke sırasıyla ABD, Brezilya ve Hindistan.

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Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de virüs bulaşanların sayısı 3 milyon 185 bine çıkarken bir yeni rekor da bu ülkeden geldi.

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ABD'de günlük vaka sayısı yeni bir rekora ulaşarak 62 bin olarak açıklandı.

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Salgında ABD'yi izleyen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 727 bine çıktı. Ülkede can kaybı 68 bin, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 152 bin oldu.

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Dün aynı zamanda dünyada ilk koronavirüs ölümü yaşanmasının üzerinden tam 6 ay geçmiş oldu.

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Bu 6 aylık süreçte Covid-19'un yayılması bir süreliğine kontrol altına alınmış ve sıkı karantina tedbirleri kaldırılmıştı ancak bunun sonuçları daha fazla vaka ve ölüm sayısı oldu.

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Salgının dünyadaki merkezi haline gelen ABD'de başkan Donald Trump'ın koronavirüs konusundaki rahat tavırları tepki topluyor.

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Ekonomiyi canlandırmak için virüs kısıtlamalarının tamamen kaldırılması gerektiğini düşünen Trump'a göre okullar da mutlaka açılmalı.

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Ancak ABD'de başta New York olmak üzere California, Texas, Florida gibi eyaletlerde vaka sayılarında endişe verici artışlar görülüyor.

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Yetkililer günlük vakaların son haftalarda %72 oranında arttığını bildirirken eyalet yöneticileri kendileri bir takım önlemler alarak işletmeleri kapatıyor.

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Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci de başkan Trump'ın aksine koronavirüs konusunda karamsar konuşuyor.

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Fauci geçtiğimiz günlerde ülkedeki günlük vaka sayısının 100 bini bulmasından endişe ettiğini açıklamış ve herkesi tedbir almaya çağırmıştı.

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Vaka ve ölüm sayılarında ABD'nin hemen sonrasında ikinci gelen Brezilya da ise devlet başkanı Bolsonaro koronavirüsü küçümsediği ve gerekliği tedbirleri almadığı için eleştirilmiş, sonrasında kendisi de virüse yakalanmıştı.

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Ancak Bolsonaro Covid-19 pozitif çıkmasına rağmen fikrini hala değiştirmedi ve koronavirüsü 'hepimizi ıslatacak bir yağmur' olarak tanımlayarak kendisini gayet iyi hissettiğini açıkladı.

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ABD'de Beyaz Saray'da da koronavirüs paniği yaşanıyor.

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Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısına katılan muhabirlerden birinin Covid-19 pozitif çıkması üzerine alarm verilmiş durumda.

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