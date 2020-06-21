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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 09:19,

Koronavirüste kara rekor

Rakamlar, koronavirüs (Covid-19) tehlikesinin tüm dünyada artarak devam ettiğini gösteriyor. Önceki gün tüm dünyada 181 bin yeni vaka görülmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek yeni vaka rekoru kırıldı. DSÖ, salgında ‘yeni ve tehlikeli bir aşamaya’ işaret ediyor.

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Dünya koronavirüs salgınının pençesinde... Salgını kısmen kontrol altına alan ülkelerde ikinci dalga endişesi sürerken, birçok ülke ilk dalgayla boğuşuyor.

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Salgının başından bu yana, önceki gün 181 bin 5 vaka ile yeni vaka sayısında zirveye ulaşıldı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da, salgında ‘yeni ve tehlikeli bir aşamaya’ girildiğini duyurdu.

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Ghebreyesus, “İnsanların evde sıkılmış olmalarını anlıyorum. Ancak virüs çok hızlı yayılıyor” diyerek tehlikenin altını çizdi.

4BREZİLYA’DA 55 BİN YENİ VAKA
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BREZİLYA’DA 55 BİN YENİ VAKA

Dünyada kayda geçmiş vakalar 9 milyona doğru ilerliyor. COVID-19’a bağlı ölü sayısı da 463 bini geçti. Salgının yeni merkezi ise Amerika kıtası.

5EN AĞIR BİLANÇO ABDDE
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EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

Salgından en kötü etkilenen ülke ABD’de, vaka sayısı 2 milyon 300 bine yaklaşıyor. ABD’nin ardından ikinci sırada Brezilya geliyor. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 1 milyonu aştı. Bir günde 55 bin yeni vaka kaydedilirken, can kaybı 50 bine dayandı.

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Brezilyalı yetkililer, bu tür düzensiz artışları raporlama sistemlerine bağlıyor ve bazı verilerin sonradan girildiğini belirtiyor. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya ve Meksika’da da üst üste rekor veriler kaydediliyor.

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Arjantin ise salgının ekonomik buhranıyla karşı karşıya. Kredi verenler 66 milyar dolarlık borcu 24 Temmuz’a kadar bir kez daha öteledi.

8HİNDİSTAN DA ZOR DURUMDA
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HİNDİSTAN DA ZOR DURUMDA

Halihazırda salgının bir diğer merkez üssü de Hindistan. Ülkeden gelen vaka ve ölüm sayısı artışı haberleri endişe yaratıyor.

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Dünya genelinde 150’ye yakın aşı çalışması yürütülse de, uzmanlar en erken tarih olarak yıl sonuna işaret ediyor. Salgını zorlu şekilde hafifleten Avrupa’da da, gevşeme sonrası artış mevcut.

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Dün Almanya’da, son 1 aydaki en yüksek günlük vaka kaydedildi. Buna göre, son 24 saatte 770 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Koronanın 34 binden fazla can aldığı İtalya’da da, Roma’da kaydedilen yeni vakaların ‘uyarı işareti’ olduğu bildirildi.

11TEST OLMADAN ÖPÜŞME YASAK
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TEST OLMADAN ÖPÜŞME YASAK

Fransa ise hafta başında sinemaların ve kumarhanelerin açılacağını duyurdu. Ülkedeki stadyumlar da, 5 bin taraftar sınırıyla 11 Temmuz’da yeniden açılacak. Ülkedeki aktörler, test olmadan öpüşme sahnesi çekemiyor.

12TÜRKİYE BREZİLYA’YA NEFES OLDU
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TÜRKİYE BREZİLYA’YA NEFES OLDU

Türkiye’nin Brezilya için ürettiği solunum cihazları adresine ulaştı. Sao Paulo Valisi Joao Doria, sosyal medya hesabında “Made in Türkiye” baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarını paylaştı. Doria, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo’daki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını bildirdi.

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Bu arada, Brezilya’nın Çin’den talep ettiği solunum cihazlarının teslim edilmemesi iki ülke arasında gerilime neden oldu. Brezilya, Latin Amerika’da ‘salgının merkez üssü’ olarak nitelendiriliyor.

14MEKKE’DE CAMİLER YENİDEN AÇILIYOR
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MEKKE’DE CAMİLER YENİDEN AÇILIYOR

Riyad yönetimi, ülkedeki salgın kısıtlamalarını kademeli olarak gevşetmeye hazırlanıyor. Mekke kentinde salgınla mücadele kapsamında kapatılan camiler bugün yeniden ibadete açılıyor.

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Şehirdeki 1500’den fazla cami, 3 aydır kapalı tutuluyordu. İslam İşleri Bakanlığı, camilerde dezenfekte çalışmalarına başlandığını duyurdu.

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Alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek ve herkes kendi seccadesi ile namaz kılacak.

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Dün ülkede 4 bine yakın yeni vaka kaydedilirken, 46 kişi de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Suudi Arabistan’da vakalar 155 bine dayanmış bulunuyor. Ölü sayısı da 1.230.

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Güney Asya’da Çin’den sonra koronadan en çok etkilenen ülkelerden olan Endonezya’da salgını önlemeye yönelik tedbirler gevşetilirken, eğlence parkları da yeniden açıldı.

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