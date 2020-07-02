Koronavirüs salgınında 3 ay 1 güne sığdı!

Salgında yaşanan yeni gelişme dünyayı sarsmış durumda
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Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hız kesmeden devam ediyor.
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Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 10 milyon 810 bin 307’ye ulaşırken, virüs nedeniyle 519 bin 83 kişi hayatını kaybetti.
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Vaka sayısı 11 milyona ulaşan, ölüm sayısı da yarım milyonu geçen koronavirüs salgınında birçok ülkede ikinci dalga korkusu yaşanıyor.
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Yaşanan son gelişme ise dünyayı sarsmış durumda.
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1 Temmuz günü dünyada toplamda 196 bin 901 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam yeni bir rekor anlamına geliyor.
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Korokavirüs salgınında 1 günde açıklanan en yüksek vaka sayısıyla dün ürüküten bir rekora imza atılmış oldu.
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Mart ayında dünya genelindeki toplam vaka sayısı 200 bin civarındayken temmuz ayının ilk gününde bir günlük vaka sayısı 200 bine eşitlenmiş oldu.
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Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan 6 milyon 32 bin 985 kişi ise sağlığına kavuştu.
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DSÖ, artan vaka sayıları sebebiyle ülkelere 'Covid-19'a karşı kapsamlı mücadele edin' çağrısı yapmıştı.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en kısa zamanda kurtulmak için "kapsamlı mücadele" çağrısı yaparak, "test, fiziksel mesafe ve temas takibi"nin aynı anda yapılması gerektiğini vurguladı.
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Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 750 bine ulaşırken, can kaybı ise 130 bini geçti. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 146 bine çıktı.
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Ülke dünya çapında en ağır bilançoyu verirken ABD ile Meksika sınırındaki bir çadır kampında yaşayan göçmenler arasında ilk kez Covid-19'a rastlandığı bildirildi.
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Dün ABD'nin, Covid-19 tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilaca ait tüm stokları satın aldığı iddia edilmiş, bu iddiaya dünyanın geri kalan ülkelerinden tepki yağmıştı.
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Salgından ABD'den sonra 1.4 milyon vaka ve 60 bin can kaybıyla Brezilya en çok etkilenen ülke.
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ABD'de Trump'ın hala maske takma zorunluluğuna gerek olmadığı söylemesine rağmen uzmanlar rekor vaka artışlarından endişeli.
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Önceki gün resmi rakamlara göre 44 bin yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede uzmanlar bu rakamın daha fazla olduğunu iddia ediyor.
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ABD'nin koronavirüs konusundaki en yetkili ismi Dr. Anthony Fauci de geçtiğimiz gün bir açıklama yaparak ülkesinin yanlış yolda olduğunu söylemişti.
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Dr. Anthony Fauci'ye göre ABD'de önümüzdeki günlerde günlük 100 bin yeni koronavirüs vakası görülmeye başlayabilir.
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Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında Brezilya, Meksika ve Hindistan geliyor.
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Covid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi hayatını kaybetti.
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Brezilya'da, yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 289 bin 935 vaka ve 15 bin 030 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
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Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" haline gelmişti.
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Meksika ve Hindistan da vaka artışını ve ölüm sayılarını kontrol altına alamayan ülkelerin başında geliyor.
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Meksika'da son 24 saatte 741koronavirüs kaynaklı ölüm görülürken Hindistan'da bu rakam 434 olarak açıklandı.
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Avustralya'da ise bugün 1 aylık koronavirüs yasakları başladı.
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Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.
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Victoria eyalet hükümeti tarafından hazırlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren Covid-19 yasakları uyarınca Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan semtlerde "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri satın almak" dışında evden çıkılması yasaklandı.