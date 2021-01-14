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DHA
Haber Giriş: 14 Ocak 2021 - 08:47 | 

Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası! Aşılama başladı

Türkiye genelinde hastanelerde sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Aşıların İstanbul'daki dağıtımını DHA dakika dakika takip etti. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. "Her şey yolunda işliyor." diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

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