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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 15:25 | 

Koronavirüsle mücadelede Bursa’da 210 filyasyon ekibinin zorlu görevi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü şehir merkezi ve ilçelerde korona virüsle mücadele kapsamında filyasyon ekibi sayısını 2 kattan fazla arttırdı. Ekipler her gün salgının önlenmesi için kapı kapı dolaşarak hastalıkla mücadele ediyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, virüsün herkesin çok yakınında olduğunu belirterek, "Pozitif ya da temaslı hastalar lütfen karantina kurallarına uysunlar. Karantinada olması gereken insanlara HES kodu sorgulaması yapıyoruz, bakıyoruz pozitif veya temaslı. Hem kendimiz hem temas ettiğimiz insanlar için bu yaklaşımdan vazgeçmemiz lazım. Bu aynı zamanda kul hakkıdır" dedi. Yavuzyılmaz, önemli sınav için bir sene boyunca hazırlanan bir öğrencinin otobüste pozitif çıkan bir vaka yüzünden karantinada olduğunu ve bir yılının heba olduğunu ifade etti.

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