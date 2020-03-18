Koronavirüsle ilgili tüm merak edinlenler

Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı? Koronovirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genel bir panik havası yaşanmakta. Peki, aşırı panik yapan ebeveynlerin çocukları bu durumdan nasıl etkileniyor? nasıl etkileniyor? Koronavirüs hakkında çocuklarımıza nasıl bilgi vermeliyiz? Uzman Psikolog Ramazan Şimşek, “panik de en az virüs kadar bulaşıcıdır” diyor ve tüm aileleri uyarıyor.