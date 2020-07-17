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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 01:31,

İşte koronavirüs ölümlerinin altında yatan gerçek!

Koronavirüs hastalarının ölüm sebebiyle ilgili yeni yapılan araştırma dünyada ses getirecek. Covid-19'un hastaları nasıl öldürdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken yaşanan yeni bir gelişme büyük yankı uyandırdı.

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Tüm dünyada milyonlarca insanı pençesine alan Covid-19 salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde Covid-19'a yakalanan insan sayısı 14 milyona yaklaşıyor.

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Bilim insanları bir yandan koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam ederken bir yandan da hastalanan insanları tedavi mücadelesi veriyorlar.

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Bu gelişmelerin ışında yayınlanan yeni bir araştırma ise dünyada büyük ses getireceğe benziyor.

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Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların ölüm sebebinin solunum kaynaklığı olduğu düşünülüyordu.

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İngiltere'de bilim insanları yeni tip Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastalarının otopsilerinde büyük bir araştırma çalışması yaptı.

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Bu çok önemli araştırmanın sonucuna göre Covid-19 nedeniyle ölen hastaların kan pıhtılaşması nedeniyle durumunun kötüleştiğini ve ölüm sebeplerinin de bu olduğu açıklandı.

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Araştırma ülkenin önde gelen sağlık kurumlarından olan Imperial College London'da gerçekleştirildi. Araştırmanın sonucu ise tüm dünyayı hayrete düşürdü.

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Bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Profesör Graham Cooke başkanlığındaki araştırmanın sonucu koronavirüsten ölen tüm hastalarda tromboz yani kan pıhtılaşmasını net şekilde ortaya koydu.

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Kan pıhtılaşması çok ölümcül sonuçları olan bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor.

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İngiltere'de bu araştırma aynı zamanda Covid-19'un bir solunum yolu hastalığından çok bir dolaşım yolu hastalığı olduğuna dair iddiayı da destekler nitelikte.

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Araştırmanın başındaki Professor Cooke pıhtılaşma önleyici ilaçların Covid-19 hastalarının tedavisinde gelişme sağlayıp sağlamayacağına dair araştırmaların da devam ettiğini söyledi.

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Professor Cooke'a göre bu durum tüm hastaların ölüm sebebi olmayabilir ancak araştırma Covid-19'un damarlara çok zarar verdiği teorisini destekliyor.

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Bilim insanları, kan pıhtılaşmasının Covid-19'un virüsünün insan vücudunu işgal ederek yok etme biçiminin bir yan etkisi olabileceği görüşünde.

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Covid-19 temelde bir solunum yolları hastalığı olsa da ilerlemiş vakalarda hastaların kalp, beyin, böbrek gibi organlarına da zarar veriyor.

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Covid-19 ACE-2 adı verilen enzime yapışarak hücreye giriyor.

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Bu durum ise hastalarının kanlarının kalınlaşmasına ve son olarak da pıhtılaşmaya sebep oluyor.

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Vücudun önemli organlarında meydana gelen bu pıhtılaşma ise kalp krizi ya da felç gibi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

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Profesör Cooke'a göre hangi hastada hangi damarlarda pıhtılaşma görüleceği tam olarak bilinemiyor; Cook bu durumu pıhtılaşmanın kalpte ya da diğer damarlarda gelişmesi biraz da şansa bağlı diyerek tanımlıyor.

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Pıhtılaşma için kullanılan ilaçlar damarlardaki kanın kalınlaşmasını ayarlayan iki öneli hormonu dengede tutarak hastaları koruyor.

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Northwestern Üniversitesi kardiyoloji uzmanı Dr Robert Bonow ise pıhtılaşmanın sebebini ilginç bir şekilde açıklıyor.

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Bonow'a göre kan pıhtılaşmasına sebep olan şey Covid-19 virüsünün başka hiçbir virüste görülmeyen özel şekli olabilir.

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Virüs hücre reseptörlerine yapıştığı gibi aynı şekilde kan damarlarına da yapışabiliyor.

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Dr. Bonow bunun sonucunda virüsün hem damarlara hem de kalp kasına zarar verdiğini söylüyor.

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Koronavirüste 'Sitokin fırtınası' adı verilen durum ile tetiklenen yıkıcı akciğer iltihabı hasta ölümlerinde şimdiye kadarki en büyük sebep olarak kabul ediliyor.

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Vücudun kendini iyileştirmesinde önemli bir rol oynayan sitokinler çok fazla çalıştığı zaman iltihaplanmalar kontrol dışı kalabiliyor ve bu iltihaplanma akciğerleri doldurmaya başlıyor.

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Akciğerlerin bu şekilde dolması engellenemediği durumda ise hastalar solunum yetmezliği sebebiyle hayatlarını kaybediyor.

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