Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Irmak Ünal yeni bir paylaşım yaptı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ünal'ın hastaneye yatırılmasına karar verildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, instagram hesabından virüse yakalandığını duyurmuştu.
Bir süredir evde tedavi gören Ünal yaptığı son paylaşımda ateşinin düşmediği için hastaneye yattığını açıkladı:
"Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü. Umarım en yakın zamanda atlatacağım. Güzel mesajlarınızı okuyorum ve şu işin üstesinden gelir gelmez sizlere anlatacağım tecrübemi. Şimdi biraz dinlenmem lazım."
KORONAVİRÜSE YAKALANAN IRMAK ÜNAL TECRÜBELERİNİ SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞTI
Irmak Ünal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Son dört gündür koronavirüsü ile boğuşuyorum. ‘Boğuşuyorum’ diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum."
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