Koronavirüse yakalan Irmak Ünal: Çok zor geçiyor!
Usta sanatçı Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal (43), sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını açıkladı.
Koronavirüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından virüse yakalandığını duyurdu.
BÜTÜN YAZI DİKKATLİ GEÇİRDİM
"Sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm tecrübelerimi sizlerle paylamak istiyorum. Umarım şifa olur, yararlı olur..."
"Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım."
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