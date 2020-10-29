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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 13:11 | 

Koronavirüse yakalan Irmak Ünal: Çok zor geçiyor!

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal (43), sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını açıkladı.

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Koronavirüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından virüse yakalandığını duyurdu.

24 GÜNDÜR KORONAVİRÜSLE BOĞUŞUYORUM
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4 GÜNDÜR KORONAVİRÜSLE BOĞUŞUYORUM

Irmak Ünal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son dört gündür koronavirüsü ile boğuşuyorum. ‘Boğuşuyorum’ diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum."

3BÜTÜN YAZI DİKKATLİ GEÇİRDİM
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BÜTÜN YAZI DİKKATLİ GEÇİRDİM

"Sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm tecrübelerimi sizlerle paylamak istiyorum. Umarım şifa olur, yararlı olur..."

"Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım."

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14 GÜN KURALINI HATIRLATTI

"Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim."

"Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor."

5BU TARZ BİR HATAYA KURBAN GİTTİM
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BU TARZ BİR HATAYA KURBAN GİTTİM

"Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim."

"Ben paranoyakça yaşamasam da kendimce kurallarım var. İki evladım var... Annem ve üvey babam kronik hastalığı yeni atlattı. Çok dikkat eden biriyim. Yurtdışından gelenler kendilerini karantinaya almalı."

6KAPALI ORTAMDA MASKENİZİ ÇIKARMAYIN
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KAPALI ORTAMDA MASKENİZİ ÇIKARMAYIN

"Kapalı ortamlarda maske ile oturmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben çok güvendiğim bir ortamda yakalandım bu hastalığa. Arkadaş buluşmalarınızda da maskenizi takın."

"Herkes çok farklı geçiriyor bu hastalığı. Hiç semptomu olmayanlar oluyor, çok ağır geçirenler oluyor."

7VÜCUDUM GÜÇSÜZ DÜŞTÜ
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VÜCUDUM GÜÇSÜZ DÜŞTÜ

"Aile büyüklerimiz çok daha ağır geçirebilir. Ben iki gün boyunca çok kötüydüm. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum vücudumun bağışıklık sistemini çok yukarıda tutmama rağmen ben de yakalandım. Vücudum çok güçsüz düştü."

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