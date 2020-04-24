Koronavirüs tedavisinde umut kıran haber

Portekiz 22 bin 353, Peru 20 bin 914, İrlanda 17 bin 607, İsveç 16 bin 755, Avusturya 15 bin 2, İsrail 14 bin 803, Suudi Arabistan 13 bin 930, Japonya 13 bin 80, Şili 11 bin 812, Meksika 11 bin 633, Ekvador 11 bin 183, Singapur 11 bin 178, Pakistan 11 bin 155, Güney Kore 10 bin 708, Polonya 10 bin 511 ve Romanya 10 bin 96."