Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren 12 gıda takviyesi

C vitamini C vitamini bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve korunmasında hayati bir öneme sahiptir. Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini destekler ve geliştirmeye yardımcı olur. Vücuttaki serbest radikalleri temizleyerek oksidatif stresin neden olduğu hasara karşı bağışıklık sistemini koruyan güçlü bir antioksidandır. Düzenli C vitamini takviyesi alımının; üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini ve şiddetini azalttığı ispatlanmıştır.