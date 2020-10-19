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Hürriyet
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Dünya
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 15:27 | 

Koronavirüse inanmayan fenomen, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Ukraynalı fenomen Dima Stuzhuk hayata veda etti. Daha önce COVID-19'a inanmadığını dile getiren Stuzhuk'un virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.

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Daha önce salgına inanmadığı yönünde açıklamaları olan ve tepki çeken 33 yaşındaki Ukraynalı fenomen Dima Stuzhuk'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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NTV'de yer alan habere göre evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini iddia etti.

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Spor eğitmenliği de yapan fenomen kısa bir süre önce COVID-19'a yakalandığını sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla duyurmuştu.

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Stuzhuk, son paylaşımlarından birinde insanları virüsü küçümsememeleri konusunda uyarmıştı.

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