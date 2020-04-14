Koronavirüs yüzünden yalnız kalmıştı: Oraya da bahar geldi

Çin'in başkenti Pekin'de 720 bin metrekarelik bir alanı kaplayan yaklaşık 6 asırlık Yasak Şehir, günümüze ulaşan en geniş ahşap yapılar arasında yer alıyor. Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilen Yasak Şehir'de hükümdarların güvenliğini sağlamak için birçok güvenlik önlemi bulunuyor. İmparatorluk döneminden kalan en görkemli yapılardan biri kabul edilen Yasak Şehir, ülkedeki saraylar arasında en bilineni ve dünyaca üne kavuşmuş nadide eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Yasak Şehir, Çin tarihi ve kültürüne ait bir milyonu aşkın esere ev sahipliği yapıyor.