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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 12:43,

Koronavirüs yoğun bakımı böyle görüntülendi!

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görülmesinin ardından pandemiyle mücadele eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisi görüntülendi.

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Türkiye’de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul’da virüsle mücadelenin büyük yükünü çeken Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisi görüntülendi.

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Yoğun bakım hemşiresinin, uykusunda terleyen hastanın terini silmesi, başka bir hemşirenin işitme engelli hastayla iletişimi duygu dolu anlar yaşattı.

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Koronavirüs tedavisinde büyük başarılara imza atan hastanenin bu başarılarının arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor. En ön saflarda, yoğun bakımdaki ve entübe edilmiş hastalarla ilgilenen yoğun bakım çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor.

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Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları, büyük risklere rağmen hastalarla temaslarını sürdürüyor.

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Hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan hastaların bakımını sağlık çalışanları üstleniyor.

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Solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan ve yüksek ateş nedeniyle terleyen hastaların terlerini uyurken hemşireler siliyor.

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Hemşirelerin bunu yapmak zorunda olmadığı bilinirken, fedakarlıkları göz yaşartıyor. Uyurken hastanın terini silen yoğun bakım hemşiresi Tuba Adanur, “Hastanın oda sıcaklığından dolayı teri çok fazla o yüzden zaman zaman gidip terini siliyorum, gözlerinde çapaklanma oluyor onları siliyorum. Düzenli sıvılarını ve ilaçlarını veriyoruz zaten’’ dedi.

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İşitme engelli Kovid-19 hastalarıyla ilgilenirken de hemşireler ekstra çaba sarf ediyor.

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Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı şekilde tedavi edilen bir işitme engelli hasta ile sağlık çalışanları kalem kağıt yardımıyla anlaşıyorlar.

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Türkiye’de İlk kovid-19 tanısı açıklandıktan sonra yoğun bir mücadelenin içerisine girdiklerini söyleyen Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Arlin Kendirli, hastanede yatak artışına giderek 60 yataklı bir sığınak yoğun bakım açtıklarını belirtti.

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11 Marttan beri kovid-19’lu hastalara baktıklarını ifade eden Kendirli, sözlerine şöyle devam etti; "Son dönemde hem hasta sayımız hem de hastaneye başvuran pozitifli vaka sayımız azaldı.

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Yoğun bakım çalışanları her zaman her şeye hazırlıklıdır, yeri geliyor hastanın solunum desteği yeri geliyor hastanın eli, kolu, ayağı biz oluyoruz. Yine hazırlıklıydık ama bu kez bilmediğimiz bir düşman vardı karşımızda savaştıkça alıştık ve şu anda biz bu savaşı kazanıyoruz.

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Ama bizim bu savaşı kazanmamızdaki en önemli destekçi gizli kahramanlar, evde kalan Türk halkı olacak. Onlar da evde kalmaya devam etsinler ki; biz bu savaşı kazanalım."

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Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Eğitim Sorumlusu Prof.Dr. Güniz Köksal pandeminin başından bari 2 bin 700 Kovid-19’lu hastanın takibini yaptıklarını ifade ederek şu sözleri kullandı:

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“490 hastayı yoğun bakım birimi olarak takip ettik. 205 hastayı da yoğun bakımlarda İnvaziv Mekanik Ventilasyon uygulayarak takip ettik.

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Dünyada Kovid-19 nedeniyle İnvaziv Mekanik Ventilasyon uygulanıp da hastaların yaşama şansı çok düşük olarak belirtilmesine rağmen 205 hastamızdan 92’sini ventilatörden ayırdık bir kısmının tedavisi hala devam ediyor.

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Örneğin İngiltere’de ölüm oranı yüzde 70, ABD’de yüzde 80’lerde ve Çin’de yüzde 90 olarak bildirimler yapıldı.

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Ama şu an bizim hastanemizin mortalitesi İnvaziv Mekanik Ventilasyon uygulamalarında yüzde 52 ila 53 arasındadır"

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Kovid-19 şüphesiyle hastaneye gelen hastalar triyaj alanına alınıyor. Muayene olduktan sonra Korona virüs tespit edilen hastalar Kovid-19 polikliniklerine yönlendiriliyor.

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Hastaların klinik bulguları göz önüne alınarak tedaviye başlanılıyor. Hastalığın seyrine göre bazı hastalar ilaçla evden izlenilerek tedavi ediliyor. Durumu ağır olan hastalar ise hastanede tedaviye başlanıyor.

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Hastanede takibi yapılan hastalardan solunum güçlüğü çeken kişiler ise yoğun bakım servisine yatırılıyor.

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Yoğun bakım servisinde solunum desteği sağlayan cihazlara bağlanarak tedavilerine başlanıyor. Hastalar, yoğun bakım sürecini daha rahat atlatabilmeleri için ventilatör cihazına bağlandıklarında uyutularak tedavi ediliyor. Bu hastalar uyurken de tüm bakımlarını sağlık çalışanları üstleniyor.

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