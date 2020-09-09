Kaçak kına gecesi, tıklım tıklım minibüsler, konvoylar... Şoke eden görüntüler
Koronavirüsle mücadelede alınan tüm önlemlere rağmen can sıkan görüntüler gelmeye devam ediyor.
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Bursa'da yasaklanmasına rağmen kurallara uymayarak kaçak kına gecesi düzenlenen salona polis ekipleri baskın yaptı. Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar. İstanbul'da toplu ulaşımda ayakta yolcu taşınması yasak olmasına rağmen denetimlerde yine çok sayıda şoke eden görüntüler vardı.
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BURSA'DA KAÇAK KINA GECESİNE BASKIN
Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen kurallara uymayarak kaçak kına gecesi düzenlenen salona polis ekipleri baskın yaptı. Kaçak kına gecesine katılan 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza yazıldı.
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Nilüfer Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir salonda koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen kaçak kına gecesi düzenlendiği yönünde ihbar aldı. Kentte artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti.
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Söz konusu salona düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerine rağmen kınaya katılan 11 kişiye 900 liradan toplam 9 bin 900 TL ceza kesildi. Ayrıca damat Halil Ş., gelin Müge Y., organizatör ve salon sahibine ise 3 bin 150 liradan 12 bin 600 TL olmak üzere toplamda 15 kişiye 22 bin 500 TL ceza işlemi uyguladı.
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Kına gecesinde, sosyal mesafeye de dikkat edilmediği görüldü.
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Kına yapan çiftin yakını olan Bilge A., "Bende maske var, bana ceza yazamazsınız" diyerek kimliğini vermekte direndi. Polis ekiplerini 1 saat boyunca bekleten Bilge A., aynı zamanda basın mensuplarına hakaret ederek, görüntü almasını engellemeye çalıştı.
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DİYARBAKIR'DA YASAĞA RAĞMEN DÜĞÜN KONVOYU YAPIP TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTILAR
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düğün konvoyu oluşturan bir grup, yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi.
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Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken kına gecesi, sünnet düğünü, nişan töreni ve konvoylar gibi birçok etkinlik de yasaklandı. Ancak kent merkezinde konvoy oluşturan bir grup trafiği birbirine kattı.
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Gevran Caddesi'nde görülen çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, Elazığ Caddesi'ndeki tüm şeritleri kapatıp, trafik akışını yavaşlattı. Korna çalarak ilerleyen konvoydakilerin bazıları araçlardan sarkması korkuttu. İş çıkış saati sırasında konvoyun yavaş ilerlemesi trafiğin daha fazla sıkışmasına neden olurken, diğer sürücüler konvoya tepki gösterdi. Bazı yerlerde kazalara davetiye çıkaran konvoy, Ofis semtinden Elazığ Caddesi üzerinden Diclekent'e kadar ilerleyip gözden kayboldu.
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ESENYURT'TA MİNİBÜSTE AYAKTA 21 YOLCU ÇIKTI
İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde yapılan minibüs denetiminde 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 33 kişi çıktı. Ayakta giden 21 yolcu araçtan indirilirken, minibüsçüye ceza kesildi.
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Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Durdurulan bir başka minibüste de 12 yolcu olması gerekirken 24 yolcu olduğu tespit edildi.
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METROBÜSTE, METRODA SIRT SIRTA YOLCULUK
İstanbul'da bu sabah metrobüs ve metroda yine sosyal mesafe korunmadan ayakta sırt sırta yolculuk yapıldı.
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen 'Kovid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu yasağı getirilmesine rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüsler ve raylı sistem araçlarında yine ayakta sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolculuk yapıldı.
Yolculuklarda özellikle kapı önlerinde büyük yığılmalar göze çarptı. Bazı duraklarda gelen araçlara binilemedi veya yolcular inmekte zorlandı. Sosyal mesafeye uyulmayan yerler arasında metro ilk sırayı aldı. Yenikapı- Kirazlı arasındaki seferlerde araçlarda adım atacak yer kalmadı.
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KAĞITHANE'DE OTOBÜSLERDE AYAKTA VE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK
Koronavirüsle mücadele kapsamında minibüslerde ayakta yolcu alımının yasaklanmasının ardından vatandaşların otobüslerdeki ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuğu sürüyor.
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Kağıthane, İmrahor Caddesi'nde kimi otobüsler ayakta yolcu sayısının fazla olmasına rağmen duraklardan yolcu almayı sürdürürken kimi şoförler ise duraklara uğramayarak yollarına devam etti.
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BURSA'DA FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE PARA CEZASI
Bursa'da 14 kişilik minibüste, 24 kişi taşıyarak koronavirüs bulaş riskini artıran şoföre 3 bin 254 TL para cezası kesildi.