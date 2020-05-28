Aynı yatağı paylaşıyorlardı, gözlerinin önünde öldü

New York’tan Dr Fernando mesaisini tamamladıktan sonra bizimle Skype’tan konuşurken ‘’Çok fazla can kaybettik. Çok geç geliyorlar. Ve gözlerimizin önünde ölmelerini seyrediyoruz.’’ diyor. Florida’dan koronavirüs hastası Brian'ın ise, kendisinin de birkaç gün öncesine kadar inandığı komplo teorilerine hala inananlar için bir mesajı var.‘’Benim gibi aptal olmayın ve bana ve eşime olanlar size olmasın” diyor.