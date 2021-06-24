Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nedir? Belirtiler benzerlik gösteriyor mu? İşte detaylar..
Mevsim değişikliklerinin yaşandığı günlerde grip ve soğuk algınlığı belirtileri ile koronavirüs belirtilerinin aynı olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle nezle ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerin koronavirüs belirtileri arasında olması kuşkuya düşüren sebepler arasında. Peki Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nedir? Belirtiler benzerlik gösteriyor mu? İşte detaylar..
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Son dönemde sıkça konuşulan Delta varyantı (Hindistan) koronavirüs belirtilerinin ağırlıklı olarak bir çok kişide soğuk algınlığı belirtilerine yakın olması kafaları karıştırdı.
İki hastalık tipi arasında belirgin özellikler olsa da bazı belirtilerin bire bir aynı gerçekleşmesi koroanvirüs salgının yaşandığı günlerde insanlarda soru işareti bırakıyor. Peki Koronavirüs ve grip arasındaki belirti farkları nedir? İşte detaylar
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Koronavirüs Belirtileri Nelerdir?
· Ateş, · Nefes darlığı, · Göğüste hissedilen ağrı veya basınç, · İştah kaybı, · Kuru öksürük, · Yorgunluk, · Tat ve koku kaybı, · Burun tıkanıklığı, · Boğaz ağrısı, · Baş ağrısı, · Kas veya eklem ağrısı, · İshal, · Mide bulantısı ya da kusma olarak sayılabilir.
Bu belirtilerin hastalığın hafif veya ciddi seyretmesine göre ya da kişinin belirli özelliklerine göre değişebileceği söylenebilir.
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Grip Nedir?
Grip de koronavirüs gibi belirli bir virüs çeşidinin organizmaya girmesiyle belirti göstermeye başlayan bir hastalıktır. Fakat buradaki virüs türleri farklılık gösterir. Grip, influenza ismi verilen ve belirli tipleri olan virüsler nedeniyle kişiyi hasta eder.
Bu virüs tipleri ile enfekte olan kişide ani olarak gelişen ateş görülebilir ve bu hastalık sırasıyla önce burnu, sonrasında boğazı ve en son olarak da akciğerleri etkisi altına alır. Solunum yollarını etkilemesi bakımından da koronavirüsle benzerlik gösterir. Grip salgınları genellikle hava değişiminden dolayı kışa girerken (Ekim - Kasım aylarında) ve yaza girerken (Mart - Nisan aylarında) görülür.
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Hasta olan kişinin toplu alanlarda hapşırması veya öksürmesi sonucunda içinde hastalığa neden olan canlı virüsleri taşıyan damlacıkların ağızdan çıkması ve çevreye saçılması sonucu bu hastalık kişiden kişiye bulaşır.
Bunun olmasını önlemek için grip olmuş kişilerin olabildiğince toplu alanlara girmemesi, girmek zorundaysa hapşırırken veya öksürürken mutlaka ağzını bir mendil yardımıyla kapatması, ellerini sürekli olarak yıkaması, kapalı ortamları sıklıkla havalandırması gereklidir.
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Grip Belirtileri Nelerdir?
· Ateş (38 - 41°C), · Baş ağrısı, · Yorgunluk hissi, · Kuru öksürük, · Boğaz ağrısı, · Burun akıntısı, · Adale ağrıları olarak sayılabilir
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Grip, virüslerin neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonudur. Tıp literatüründeki ismiyle influenza, genellikle halk dilinde grip olarak adlandırılır. Grip burun, boğaz ve akciğerlere yerleşebilen bir grup virüsten kaynaklanmaktadır.
Grip ilaçlarla, bitkisel çaylarla veya besin takviyeleri ile kısa sürede geçebileceği gibi risk faktörleri bulunan kimi hastalarda oluşabilecek ileri komplikasyonlarıyla tedavi edilmezse ölümcül hale gelebilmektedir.