Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nedir? Belirtiler benzerlik gösteriyor mu? İşte detaylar..

Grip Nedir? Grip de koronavirüs gibi belirli bir virüs çeşidinin organizmaya girmesiyle belirti göstermeye başlayan bir hastalıktır. Fakat buradaki virüs türleri farklılık gösterir. Grip, influenza ismi verilen ve belirli tipleri olan virüsler nedeniyle kişiyi hasta eder.



Bu virüs tipleri ile enfekte olan kişide ani olarak gelişen ateş görülebilir ve bu hastalık sırasıyla önce burnu, sonrasında boğazı ve en son olarak da akciğerleri etkisi altına alır. Solunum yollarını etkilemesi bakımından da koronavirüsle benzerlik gösterir. Grip salgınları genellikle hava değişiminden dolayı kışa girerken (Ekim - Kasım aylarında) ve yaza girerken (Mart - Nisan aylarında) görülür.