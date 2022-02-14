Koronavirüs vaka tablosu: İl il koronavirüs risk haritası açıklandı... İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,78 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 564 bin 527, 2'nci dozda 52 milyon 623 bin 391 ve 3'üncü dozda 26 milyon 198 bin 141 olmak üzere toplam 144 milyon 7 bin 120 aşı uygulandı.