Koronavirüs vaka sayısı tablosu: 2 Mayıs vaka ve ölüm sayısı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka ve vefat oranları
Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı tablosu günlük olarak paylaşılıyor.17 günlük tam kapanma sürecine geçilmesiyle birlikte vaka ve ölüm sayılarındaki değişikliği merak eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka sayısı, hasta ve vefat oranlarını araştırıyor. Peki, 2 Mayıs vaka ve ölüm sayısı belli oldu mu? Koronavirüs vaka sayısında son durum ne? İşte Türkyie'nin koronavirüs tablosuna ilişkin son veriler...
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden günlük olarak paylaşılıyor. 1 Mayıs koronavirüs ardından gözler 2 Mayıs tarihli tabloya çevrildi. 2 Mayıs Pazar gününün tablosu bugün akşam saatlerinde paylaşılacak. Günlük vaka tablosunda, vefat, hasta ve vaka sayılarına yer veriliyor.
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TABLODAKİ TERİMLERİN ANLAMLARI
• Ağır Hasta: 29 Temmuz’dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için uluslararası tanımlamaya uygun olarak “Ağır Hasta Sayısı” (serious and critical) tablomuzda verilmeye başlanmıştır.
• Hasta: Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.
• Günlük Vaka Sayısı: 25 Kasım’dan itibaren hasta sayısı üzerine semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar da eklenmiş ve günlük hasta dahil “Vaka Sayısı” olarak verilmiştir.
• Toplam Vaka Sayısı: PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı. 29 Temmuz tarihinden 10 Aralık tarihine kadar olan semptomsuz vakalar hasta sayılarına eklenerek güncelleme yapılmış ve kümülatif toplamı “Toplam Vaka Sayısı” olarak verilmiştir.
• Günlük İyileşen sayısı: O gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların toplamı ile hesaplanmaktadır. (Günlük iyileşen hasta dahil)
• Toplam iyileşen Sayısı: 12 Aralık tarihinden itibaren iyileşen hastalara ilaveten izolasyon süresi dolan vakalar tabloya eklenmiştir ve tablodaki “Toplam İyileşen Hasta Sayısı” ifadesi “Toplam İyileşen Sayısı” olarak değiştirilmiştir. (Toplam iyileşen hasta dahil)
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Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu.
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Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.
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Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.
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Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.