Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum... Risk haritası güncellendi. İşte günlük vaka ve ölüm sayısı

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.



Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadesini kullandı.



Bakan Koca, Twitter hesabından ayrıca, aşı olmadıkları için Kovid-19'a yakalanarak yoğun bakımda tedavi gören hastaların videolarını paylaştı.