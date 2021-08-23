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Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 - 09:59 | 

Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum... Risk haritası güncellendi. İşte günlük vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs Türkiye haritasındaki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Gelen son bilgiler doğrultusunda koronavirüs günlük vaka sayısı 18 bin 622 seviyesinde tespit edilirken, 206 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelindeki son aşı durumu da 23:25 itibari ile paylaşıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan yapılan aşı sayısı saat 23.25 itibarıyla 88 milyon 711 bin 736'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Ağustos saat 23.25 itibarıyla İstanbul'da 15 milyon 918 bin 354, Ankara'da 6 milyon 837 bin 766, İzmir'de ise 5 milyon 711 bin 826 doz aşı yapıldı. Böylece uygulanan toplam doz aşı miktarı 88 milyon 711 bin 736'ya ulaştı.

2206 kişi hayatını kaybetti

206 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 263 oldu.

3Fahrettin Koca koronavirüs tablosundaki son durumu paylaştı

Fahrettin Koca koronavirüs tablosundaki son durumu paylaştı

Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün.

4206 kişi hayatını kaybetti

206 kişi hayatını kaybetti

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,55 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

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En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından ayrıca, aşı olmadıkları için Kovid-19'a yakalanarak yoğun bakımda tedavi gören hastaların videolarını paylaştı.

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Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz.

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Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz.

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