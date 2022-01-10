Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Koronavirüs risk haritası açıklandı... İşte il il vaka artışı yaşanan kentler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51'den 663,69'a, Ankara'da 129,82'den 184,29'a ve İzmir'de 68,54'den 323,30'a yükseldi.