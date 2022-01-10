Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Koronavirüs risk haritası açıklandı... İşte il il vaka artışı yaşanan kentler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık insidans haritasını açıkladı ve illerdeki son durumu paylaştı. Türkiye koronavirüs tablosunda son 24 saatin verilerine bakıldığında 61.727 vaka sayısı açıklanmıştı. Omicron varyantı ile vaka sayısı son 3 haftalık dönemde artış göstermiş ve sayı 20 binlerden 68 binlere dayanmıştı. Fahrettin Koca uyarılarını sürdürerek ülkemizdeki son durumu ve risk haritasını paylaştı. İşte illerimizdeki son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51'den 663,69'a, Ankara'da 129,82'den 184,29'a ve İzmir'de 68,54'den 323,30'a yükseldi.
Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar.