Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: İstanbul, Ankara, İzmir'de günlük vaka artışı sürüyor.. İşte il il risk haritası ve Kovid-19 tablosu

Ankara'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yarından itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.



Açıklamada, 1 Mart 2021'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girildiği hatırlatıldı.



Ankara'da salgının seyrine işaret edilen açıklamada, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlendiği ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anlatıldı.