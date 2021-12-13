Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat: Kovid-19 risk haritasında son durum... Omicron varyantı vaka sayısını arttırdı mı? İşte gelişmeler

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,03 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 517 bin 947, 2'nci dozda 50 milyon 916 bin 147 ve 3'üncü dozda 12 milyon 625 bin 778 olmak üzere toplam 121 milyon 655 bin 651 aşı uygulandı.