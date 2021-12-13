Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat: Kovid-19 risk haritasında son durum... Omicron varyantı vaka sayısını arttırdı mı? İşte gelişmeler
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 345 bin 754 testte 17 bin 956 vaka tespit edildi. 182 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 648 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 345 bin 754 testte 17 bin 956 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 648 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,03 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 517 bin 947, 2'nci dozda 50 milyon 916 bin 147 ve 3'üncü dozda 12 milyon 625 bin 778 olmak üzere toplam 121 milyon 655 bin 651 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.