Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat: Koronavirüs risk haritası yayınlandı. İşte il il günlük vaka sayılarında son durum

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,28, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,43 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 660 bin 272, 2'nci dozda 51 milyon 161 bin 679 ve 3'üncü dozda 14 milyon 248 bin 291 olmak üzere toplam 124 milyon 58 bin 691 aşı uygulandı.