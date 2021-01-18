Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat.. Koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayıları düşmeye devam ediyor

Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 700 bini geçti Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının dördüncü gününde, 700 binden fazla sağlık çalışanına Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.



Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması sürdürülüyor.



Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 aşı uygulaması başlıyorKovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının hafta içinde tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlar ile personele CoronaVac aşısının uygulanmasına başlanacak.



Aşı olacak kişilerin detaylı sağlık dosyaları ile aşılamanın yapılacağı odalara yönelik çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.



Engelli ve yaşlıların Kovid-19 aşısı, dışarı çıkmadan kaldıkları kuruluşta uygulanacak. Kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada tamamlanması planlanıyor.